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Надзвичайні новини, Полтавщина

Суд продовжив обов'язки, покладені на колишнього голову Полтавської ОДА Валерія Головка

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 219

Застава визначена на рівні 9,92 млн грн

Вищий антикорупційний суд продовжив до 26 травня строк дії обов’язків, покладених на колишнього голову Полтавської обласної державної адміністрації Валерія Головка. Його підозрюють у шахрайстві та одержанні неправомірної вигоди, повідомляє «Слово і діло».

Раніше Апеляційна палата ВАКС визначила 9,92 млн грн застави Головку з покладанням на нього обов’язків:

  • прибувати за першою вимогою;
  • повідомляти про зміну місця проживання та/або роботи;
  • утримуватися від спілкування з підозрюваними та свідками;
  • здати на зберігання закордонні паспорти.

Прокурор САП просив знову продовжити їхню дію.

«Задовольнити частково клопотання. Продовжити на два місяці строк дії обов’язків, покладених на підозрюваного (Головка — ред.), ІНФОРМАЦІЯ_1, на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України. Визначити термін дії обов’язків, покладених судом на підозрюваного, до 26.05.2024 включно», — йдеться в рішенні.

Також ВАКС продовжив до 27 травня строк дії обов’язків колишнього радника Головка Олександра Літвінова.

Нагадаємо, у 2019 році Петро Порошенко звільнив Валерія Головка з посади голови Полтавської обласної державної адміністрації після того, як НАБУ порушила кримінальну справу про систематичне вимагання хабарів у Полтавській ОДА. У справі фігурують ексгубернатор Валерій Головко, його колишній перший заступник Андрій Пісоцький та низка посадовців Полтавської ОДА.



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Автор: Руслана Горгола
Теги: Головко ВАКС судова справа
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