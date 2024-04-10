Суд продовжив обов'язки, покладені на колишнього голову Полтавської ОДА Валерія Головка

Застава визначена на рівні 9,92 млн грн
Вищий антикорупційний суд продовжив до 26 травня строк дії обов’язків, покладених на колишнього голову Полтавської обласної державної адміністрації Валерія Головка. Його підозрюють у шахрайстві та одержанні неправомірної вигоди, повідомляє «Слово і діло».
Раніше Апеляційна палата ВАКС визначила 9,92 млн грн застави Головку з покладанням на нього обов’язків:
Прокурор САП просив знову продовжити їхню дію.
Також ВАКС продовжив до 27 травня строк дії обов’язків колишнього радника Головка Олександра Літвінова.
Нагадаємо, у 2019 році Петро Порошенко звільнив Валерія Головка з посади голови Полтавської обласної державної адміністрації після того, як НАБУ порушила кримінальну справу про систематичне вимагання хабарів у Полтавській ОДА. У справі фігурують ексгубернатор Валерій Головко, його колишній перший заступник Андрій Пісоцький та низка посадовців Полтавської ОДА.
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