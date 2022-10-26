Ексголові Полтавської ОДА повідомили про підозру

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому голові Полтавської обласної державної адміністрації та його спільникам. Їм інкримінують одержання неправомірної вигоди та шахрайство. Про це повідомляють пресслужби органів.

- Дії осіб кваліфікували за ч. 4 ст. 368 та ч. 4 ст. 190 КК України. За даними слідства, у 2017 році голова Полтавської ОДА за пособництва своїх першого заступника та радника (всі чинні на момент вчинення злочину) одержав від фінансового директора приватної компанії 176 тис. євро та автівку Mercedes-Benz вартістю понад 7,5 млн грн. В обмін на це він забезпечив перемогу приватної компанії та укладення договорів у тендері з обслуговування автодоріг, що проводила облдержадміністрація.

Крім того, у 2018 році голова Полтавської ОДА за пособництва спільників нібито «позичив» у цього бізнесмена 85 тис. євро, обіцяючи повернути борг за тиждень. Однак посадовець повернув лише частину коштів – 50 тис. дол. США, а решту залишив собі, - йдеться у повідомленні.