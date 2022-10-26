Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Надзвичайні новини, Полтавщина

Ексголові Полтавської ОДА повідомили про підозру

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 0

 

Йому та його спільникам інкримінують одержання неправомірної вигоди та шахрайство

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому голові Полтавської обласної державної адміністрації та його спільникам. Їм інкримінують одержання неправомірної вигоди та шахрайство. Про це повідомляють пресслужби органів.

- Дії осіб кваліфікували за ч. 4 ст. 368 та ч. 4 ст. 190 КК України. За даними слідства, у 2017 році голова Полтавської ОДА за пособництва своїх першого заступника та радника (всі чинні на момент вчинення злочину) одержав від фінансового директора приватної компанії 176 тис. євро та автівку Mercedes-Benz вартістю понад 7,5 млн грн. В обмін на це він забезпечив перемогу приватної компанії та укладення договорів у тендері з обслуговування автодоріг, що проводила облдержадміністрація.

Крім того, у 2018 році голова Полтавської ОДА за пособництва спільників нібито «позичив» у цього бізнесмена 85 тис. євро, обіцяючи повернути борг за тиждень. Однак посадовець повернув лише частину коштів – 50 тис. дол. США, а решту залишив собі, - йдеться у повідомленні. 

Зауважимо, що на той час при владі був Валерій Головко (голова Полтавської ОДА), його експерший заступник Андрій Пісоцький та радник Олександр Литвинов.

0
Автор: Альона Душенко
Теги: НАБУ підозра
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 41 від 13 жовтня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

№ 30 від 28 липня 2022

№ 29 від 21 липня 2022

Всі pdf

Вверх