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Кременчук, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Сьогодні Україна повернула з російського полону ще 10 військовослужбовців ЗСУ

Вчора, 21:36 Переглядів: 227

 

Було також передане тіло американського добровольця, який воював за Україну

Сьогодні, 26 жовтня, Україна повернула з полону 10 військових. Також було передане тіло американського добровольця, який воював за Україну. Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Усі визволені полонені – військовослужбовці Збройних Сил України, з них один офіцер та дев’ять рядових і сержантів.

- Звільнені воїни служать, зокрема в 60-й, 57-й, 28-й бригадах та в різних військових частинах. Найстаршому визволеному бійцю 55 років, а наймолодшому – 21 рік, – зазначили в штабі.

Крім того, російська сторона передала тіло загиблого громадянина США Джошуа Алана Джонса (Joshua Alan Jones) – добровольця, який воював у складі «Іноземного легіону» та загинув 23 серпня 2022 року на Донеччині.

Триває робота над наступними обмінами.

Як розповіла раніше звільнена з російського полону медик, волонтерка «Госпітальєрів» Тетяна Васильченко під час брифінгу в Military Media Center, полонених українців росіяни утримують в інформаційному вакуумі та схиляють до зради Батьківщині.

- У нас інформаційний вакуум був. Тобто ми могли дізнатися тільки те, що вони (тюремники — ред.) хотіли у своїй інтерпретації донести до нас… Інколи можна було просто почути з камери, як охоронці між собою говорили, що з України «приліт» туди-то… Як ми раділи! Ми розуміли, що вони просто спілкуються між собою. Тобто це інформація не для того, щоб подати нам, — розповіла вона.

Тетяна Васильченко також розповіла, що ув’язненим в Оленівці окупанти майже не давали можливості спілкуватися з рідними. Їй удалося поспілкуватися з донькою телефоном лише один раз. Пізніше рашисти запропонували зробити ще один дзвінок в обмін на послуги, які передбачали зраду.

- Як громадянка України я не могла цього зробити! — сказала Тетяна Васильченко.
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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Теги: військовополонені ЗСУ
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