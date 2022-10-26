Сьогодні Україна повернула з російського полону ще 10 військовослужбовців ЗСУ

Сьогодні, 26 жовтня, Україна повернула з полону 10 військових. Також було передане тіло американського добровольця, який воював за Україну. Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Усі визволені полонені – військовослужбовці Збройних Сил України, з них один офіцер та дев’ять рядових і сержантів.
Крім того, російська сторона передала тіло загиблого громадянина США Джошуа Алана Джонса (Joshua Alan Jones) – добровольця, який воював у складі «Іноземного легіону» та загинув 23 серпня 2022 року на Донеччині.
Триває робота над наступними обмінами.
Як розповіла раніше звільнена з російського полону медик, волонтерка «Госпітальєрів» Тетяна Васильченко під час брифінгу в Military Media Center, полонених українців росіяни утримують в інформаційному вакуумі та схиляють до зради Батьківщині.
Тетяна Васильченко також розповіла, що ув’язненим в Оленівці окупанти майже не давали можливості спілкуватися з рідними. Їй удалося поспілкуватися з донькою телефоном лише один раз. Пізніше рашисти запропонували зробити ще один дзвінок в обмін на послуги, які передбачали зраду.
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№ 41 від 13 жовтня 2022Читати номер