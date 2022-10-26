У Кременчуці спостерігається спад захворюваності на COVID-19

Вчора, 22:02 Переглядів: 170

Сьогодні, 26 жовтня, у Кременчуці зареєстрували 36 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

Захворіли:

15 жінок віком від 35 до 79 років;

21 чоловік віком від 21 до 80 років.

33 пацієнти, у яких сьогодні діагностували COVID-19, лікуються під наглядом сімейних лікарів, 3 - перебувають на стаціонарному лікуванні.

В інфекційних шпиталях з коронавірусною хворобою знаходяться 30 пацієнтів.

Одужали 70 осіб. Випадків смерті від COVID-19 не зареєстровано.

Всього з початку пандемії:

зареєстровано - 26 300;

одужало - 25 196;

померло - 727.

Нагадуємо, що вчора у Кременчуці зарестрували 61 випадок захворювання на COVID-19.