У Кременчуці об'єднають два дитсадки у нагірній частині міста

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 178

У Кременчуці реорганізують ще два дитсадки. Відповідний проєкт рішення винесли на наступну сесію Кременчуцької міської ради.

У пояснювальній записці йдеться, що заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №23, що на вул. Героїв Маріуполя, 40, приєднають до закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №82, що на вул. Європейській, 33.

Як стало відомо «Кременчуцькому Телеграфу» з власних джерел, дитсадок №23 з початку повномасштабного вторгнення працював у дистанційному режимі, оскільки у закладі не було укриття. Ясла-садок №82 також працював дистанційно, але там роботи з облаштування укриття йдуть.

Після реорганізації частина працівників дитячого садка №23 вже з березня працюватиме у садку №82, частина – перейде в інші заклади міста.

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