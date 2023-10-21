У Кременчуці об'єднають два дитсадки

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У Кременчуці об'єднають ще два дитячі садки – №79 та 80. Рішення про реорганізацію ухвалили депутати на засідання сесії Кременчуцької міськради 20 жовтня.

Під час засідання сесії міський голова Віталій Малецький прокоментував, що ці заклади заснували кременчуцькі підприємства, дитсадки знаходяться поруч, «паркан у паркан». Пізніше вони перейшли на баланс міста, і тепер Кременчуку не вигідно їх утримувати. Тож дошкільний заклад №79, що знаходиться на проспекті Лесі Українки, 55-Б, приєднають до дитячого садка №80.

За інформацією пресслужби мерії, така оптимізація дошкільних закладів обумовлена тим, що зменшилась кількість дітей дошкільного віку у нашому місті. Приміщення дитсадка №79 передадуть на баланс ЗДО №80.

Наразі дошкільний заклад №80 працює в режимі повного дня на базі дитячого садка №63 за адресою: вул. Володимира Великого, 50.

Раніше ми писали про те, що дитячий садок № 4 приєднали до гімназії № 7, а дитсадок № 67 — до гімназії № 21. Зробили це для оптимізації фінансів.