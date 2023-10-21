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Для облаштування нежитлового приміщення ЦНАПу з бюджету Кременчука витратять 111 тис. грн

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 79

 

Кошти виділені зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади

На позачерговій сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася у п’ятницю, 20 жовтня, депутати затвердили рішення виконавчого комітету про виділення 111 100 гривень для облаштування нежитлового приміщення департаменту «Центр надання адміністративних послуг».

Кошти на ці потреби використають зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади.

Як зазначається у рішенні міськвиконкому, кошти виділені на підставі звернення регіонального сервісного центру Головного сервісного центру МВС України в Полтавській області.

Нагадаємо, що 21 вересня у Кременчуцькому ЦНАПі відкрився оновлений сервісний центр МВС № 5342.

І з 21 вересня у Кременчуці іспити для отримання посвідчення водія проводитимуться у ЦНАПі.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ЦНАП Кременчуцька міська рада виконком сервісний центр МВС
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