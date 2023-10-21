М'ясні гнізда: рецепт незвичайних котлет

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 137

М'ясні гнізда – один із варіантів звичайних домашніх котлет. Але завдяки незвичайному зовнішньому вигляду вони перетворюються на оригінальну страву, яку можна подати до святкового столу

Для приготування потрібні наступні продукти:

фарш свинячий - 800 г

крупа манна - 1 ст. л.

яйце - 1 шт.

сир твердий - 200 г

помідор - 2 шт.

майонез

чорний перець мелений

сіль. Сир натріть на дрібній тертці. Помідори наріжте кільцями. До фаршу додайте яйце, манну крупу, перець, сіль. Перемішайте і відбийте. З підготовленого фаршу сформуйте кружечки з невеликим заглибленням у центрі. Змастіть майонезом, покладіть кружечок помідора всередину гнізда і присипте сиром. Викладіть на деко, застелене пергаментом. Випікайте в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 35-40 хвилин.

Поради: Фарш використовуйте будь-який.

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