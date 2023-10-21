М'ясні гнізда: рецепт незвичайних котлет

М'ясні гнізда – один із варіантів звичайних домашніх котлет. Але завдяки незвичайному зовнішньому вигляду вони перетворюються на оригінальну страву, яку можна подати до святкового столу
Для приготування потрібні наступні продукти:
Сир натріть на дрібній тертці. Помідори наріжте кільцями.
До фаршу додайте яйце, манну крупу, перець, сіль. Перемішайте і відбийте.
З підготовленого фаршу сформуйте кружечки з невеликим заглибленням у центрі. Змастіть майонезом, покладіть кружечок помідора всередину гнізда і присипте сиром. Викладіть на деко, застелене пергаментом.
Випікайте в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 35-40 хвилин.
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