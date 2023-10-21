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М'ясні гнізда: рецепт незвичайних котлет

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 137

Мясные гнезда из фарша с начинкой сыром и грибами в духовке рецепт с фото пошагово - 1000.menu

М'ясні гнізда – один із варіантів звичайних домашніх котлет. Але завдяки незвичайному зовнішньому вигляду вони перетворюються на оригінальну страву, яку можна подати до святкового столу

Для приготування потрібні наступні продукти:


  • фарш свинячий - 800 г
  • крупа манна - 1 ст. л.
  • яйце - 1 шт.
  • сир твердий - 200 г
  • помідор - 2 шт.
  • майонез
  • чорний перець мелений
  • сіль.

Сир натріть на дрібній тертці. Помідори наріжте кільцями.

До фаршу додайте яйце, манну крупу, перець, сіль. Перемішайте і відбийте.

З підготовленого фаршу сформуйте кружечки з невеликим заглибленням у центрі. Змастіть майонезом, покладіть кружечок помідора всередину гнізда і присипте сиром. Викладіть на деко, застелене пергаментом.

Випікайте в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 35-40 хвилин.


Поради:

  • Фарш використовуйте будь-який.

 

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Автор: Мирослава Українська
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