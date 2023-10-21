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Кому субсидії на опалювальний сезон продовжать автоматично

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 393

Громадяни, які не отримували субсидію влітку або яким відмовили у її призначенні на неопалювальний період, мають звернутися за її призначенням до 30 листопада

Субсидії на опалювальний сезон продовжать автоматично. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

З 1 жовтня в нашій країні субсидію розрахують на опалювальний період 2023-2024 років. Домогосподарствам, яким була визначена житлова субсидія у вересні цього року (у тому числі тим, у кого її розмір становив 0,00 грн) Пенсійний фонд України у жовтні зробить розрахунок субсидії на опалювальний сезон без необхідності звертатись за нею. Право таких домогосподарств на отримання житлової субсидії не переглядається, воно визначено в травні 2023 року на період до квітня 2024 року включно.

Для розрахунку житлової субсидії на опалювальний період доходи враховуються за І–ІІ квартали 2023 року відповідно до норм Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги. При цьому при розрахунку житлової субсидії на опалювальний період (з жовтня) розмір пенсійної виплати (як дохід) враховується за серпень 2023 року. 

Розмір житлової субсидії за жовтень обчислюється з урахуванням тривалості опалювального періоду з 16 жовтня. Тобто послуга з опалення житла розраховується на 16 днів незалежно від кількості днів, протягом яких ця послуга фактично надається.

Громадяни, які не отримували субсидію влітку або яким відмовили у її призначенні на неопалювальний період, мають звернутися за її призначенням у період по 30 листопада 2023 року. Тоді житлову субсидію їм призначать з жовтня 2023 року.

Кого можуть позбавити субсидії на опалювальний сезон: роз’яснення Пенсійного фонду
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: finance.today.ua
Теги: субсидії опалювальний сезон Пенсійний фонд
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