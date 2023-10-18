Кого можуть позбавити субсидії на опалювальний сезон: роз’яснення Пенсійного фонду

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 294

В Україні субсидію на сплату житлово-комунальних послуг призначають сім'ям, чиї доходи не дозволяють самостійно в повному обсязі їх сплати.

Субсидію призначають сім'ям, чиї витрати на оплату комуналки перевищую 15% від спільного середньомісячного доходу.

Проте, є кілька категорій громадян, які не можуть розраховувати на допомогу навіть за малих доходах.

Про найчастіші причини відмови у призначенні субсидії розповіла директорка департаменту Пенсійного фонду України Олена Охріменко в ефірі «Суспільного».

За її словами, якщо хтось із членів сім'ї протягом останнього року здійснив покупку на суму понад 50 тис. грн, то у наданні субсидії домогосподарству можуть відмовити.

Не зможуть претендувати на отримання субсидії також громадяни, які володіють автомобілем, з року випуску якого ще не минуло 5 років.

Не отримають субсидію і ті сім'ї, у власності яких є два або більше автомобілів «молодше» 15 років.

Право на субсидію також можна втратити навіть при малих доходах і статках, якщо хтось із повнолітніх, працездатних членів родини ніде не працює, не перебуває на обліку, як безробітний, та ніде не навчається.

А ще доволі розповсюдженою причиною відмови у наданні соціальної виплати є заборгованість. Варто протягом 3-х місяців накопичити борг за сплату комунальних послуг на суму понад 680 грн і домогосподарство можуть позбавити виплати субсидії.

Вихід із цієї ситуації лише один, зазначає експертка - укласти договір про реструктуризацію боргу, або його погасити. У такому разі право на отримання субсидії повертається.

Подавати заявку на отримання субсидії можуть і переселенці. Ця категорія українців має право претендувати на пільгу навіть за відсутності договору про оренду житла. Щоб подати заявку на отримання виплат, не обов'язково відвідувати відділення Пенсійного фонду. Це можна зробити й онлайн. Аби заявку було прийнято, до неї ВПО мають долучити довідку про отримання статусу внутрішньо переміщеної особи, в якій зазначена фактична адреса проживання.