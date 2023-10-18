Міністерство охорони здоров'я збільшило строк дії електронних рецептів на деякі ліки

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 102

Міністерство охорони здоров'я збільшило строк дії електронних рецептів на рецептурні ліки, які пацієнт купує за власний кошт. За інформацією МОЗ, тепер він становить 90 календарних днів (замість 30 днів, як було раніше).

Це рішення дозволить пацієнту не лише рідше відвідувати лікаря, щоб поновити рецепт, але й зручніше погашати е-рецепт, виписаний на курс лікування до 90 днів. При цьому перелік рецептурних ліків та правила їх відпуску залишаються незмінними.

Варто зауважити, що строк дії рецептів на наркотичні ліки залишається 10 днів, а на ліки, які підлягають реімбурсації або відпускаються на пільгових умовах, чи екстемпоральні лікарські засоби – 30 календарних днів.

Погасити електронний рецепт можна в аптеці, яка працює з електронною системою охорони здоровʼя. Знайти відповідну аптеку можна за посиланням. Для цього на дашборді достатньо обрати область, тип та назву населеного пункту, в якому ви проживаєте. Після цього на ньому зʼявиться карта з позначками доступних аптек, які відпускають ліки за е-рецептом.

Нагадаємо, від середини вересня наркотичні (психотропні) ліки аптеки відпускатимуть виключно за е-рецептами.