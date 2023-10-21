Вчора на Кременчуччині у чоловіка викрали автомобіль

Вчора, 20 жовтня, близько 16.00, у селі Соснівка Кременчуцького району у 40-річного місцевого чоловіка невідомий вкрав автомобіль Citroën. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.
Протягом години поліція розшукала автомобіль та в одному з мікрорайонів міста затримала причетного до крадіжки 34-річного місцевого чоловіка.
При собі чоловік мав ключі від вкраденого автомобіля.
Наразі злочинця затримали в порядку статті 208 Кримінально процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.
За даним фактом поліція розпочала досудове розслідування за частиною 1 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.
Правопорушнику загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.
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