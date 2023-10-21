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Кременчук, Освіта

З 23 жовтня дитсадок у центрі Кременчука почне приймати дітей в режимі повного дня

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 143

 

Йдеться про заклад дошкільної освіти №25

З понеділка, 23 жовтня, Кременчуцький заклад дошкільної освіти №25 розпочинає роботу в змішаному форматі у власному приміщенні за адресою: вул. Академіка Маслова, 3. Про це повідомляє пресслужба Кременчуцької міської ради.

П’ять груп працюватимуть в режимі повного дня з 7.00 до 17.30 з триразовим харчуванням. Усього заклад готовий прийняти 90 дітей віком від 3 до 5 років.

Під час повітряних тривог вихованці закладу разом із працівниками перебуватимуть в протирадіаційному укритті КГЖЕП «Автозаводське», в якому для садочка виділили 100 місць.

За більш детальною інформацією можна звернутись до керівника закладу – Тетяни Михайлівни Криворучко за номером тел. 067-535-54-11.

У Кременчуці об'єднають два дитсадки
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: proukrainu.blesk.cz
Теги: дитячий садок укриття режим роботи
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