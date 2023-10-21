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Майже пів мільйона гривень виділять у Кременчуці, щоб запустити модульні котельні

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 195

 

На що саме потрібні ці гроші

Зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської територіальної громади виділять 485 тис. грн для комунального підприємства «Теплоенерго» на оплату природного газу для пусконалагоджувальних робіт модульних котелень на одній з вулиць міста.

Відповідне рішення виконкому затвердили депутати Кременчуцької міської ради під час другого пленарного засідання позачергової XXII сесії 20 жовтня.

Раніше ми писали, що на вузли обліку теплової енергії для ЛІЛ «Кременчуцька» виділять майже 300 тис. грн.

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Автор: Володимир Дмитренко Фото: Володимир Дмитренко
Теги: опалення котельні газ модульні котельні Теплоенерго виконком рішення сесія Кременчуцька міська рада позачергова сесія
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