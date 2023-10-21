26-річний кременчужанин організував канал постачання наркотиків по всій Україні

Сьогодні, 16:00 Переглядів: 179

Чоловікові загрожує від 6 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна

26-річний мешканець Кременчука організував канал постачання наркотиків на всій території України. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Правоохоронці вилучили у чоловіка понад півсотні наркозакладок та поштових відправлень з психотропними речовинами. Зараз відомо щонайменше про кілька сотень посилок з наркотиками, які були відправлені замовникам з різних регіонів України.

За попередніми оцінками, вартість виявлених наркотиків може складати понад 1 мільйон 200 тисяч гривень.

Під час обшуків поліціянти виявили понад десятка посилок та понад 70 готових закладок з метамфетаміном, амфетаміном, PVP та канабісом, а також близько сотні зіп-пакетів з марками LSD. А також прилади для зважування наркотиків і матеріали для їх фасування, мобільні телефони, банківські картки, сім-карти різних мобільних операторів, чорнові записи, гроші та легковий автомобіль.

Наразі злочинця затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомили про підозру та судом обрали запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 161 тисяча гривень.

У кримінальному провадженні, відкритому за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, триває комплекс необхідних слідчих дій та оперативних заходів щодо встановлення причетних до злочинної діяльності осіб, а також джерела надходження наркотичних засобів та психотропних речовин.

Організатору загрожує від 6 до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.