Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

На Кременчуччині сталися три пожежі — надзвичайники

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 187

 

Два загоряння завіксували у Козельщинській громаді, ще одне — у Градизькій

Протягом 24 лютого та за ранок 25 лютого у Кременчуцькому районі сталися три пожежі. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

 

Перша пожежа сталася 24 лютого близько 9.00 у приватному будинку у селі Павлівка Козельщинської громади. О 9.25 рятувальники загоряння локалізували, а о 9.50 — ліквідували. Вогонь знищив частину перекриття даху будинку, дров’яну піч, деякі побутові речі. Частково закопчені стіни та стеля у будинку, шиферна покрівля. Від вогню вдалося врятувати будинок та розташований поруч сінник. Травмованих чи загиблих немає.

Також учора, 24 лютого, у селі Сушки Козельщинської громади близько 18.51 місцеві мешканці повідомили про пожежу сухостою. Вогонь знищив рослинність на території площею 1 га. О 19.39 рятувальники пожежу локалізували, а о 19.55 — ліквідували. Постраждалих від вогню немає.

Гасили обидві пожежі 5 рятувальників 7-го державного пожежно-рятувального поста із залученням однієї пожежної машини.

Ще одна пожежа сталася сьогодні, 25 лютого, близько 6.10 у нежилому приватному будинку села Петрашівка Градизької громади. О 7.00 рятувальники пожежу локалізували, а о 9.10 — ліквідували. Вогонь знищив 8 тонн лугового сіна, та очеретяну покрівлю будинку. Пошкоджено 5 дерев’яних віконних рам будинку. Внаслідок пожежі постраждалих немає. Гасили вогонь троє представників місцевої пожежної охорони Градизька за допомогою однієї пожежної машини.

Надзвичайники з'ясовують причини та обставини усіх пожеж.

Нагадаємо, днями на Полтавщині чоловік під час ремонту автівки ледь не згорів сам, спалив гараж та ще одне авто.

1
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцьке райуправління ДСНС
Теги: Кременчуцький район пожежа ДСНС
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 8 лютого 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 1 лютого 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 25 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 18 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх