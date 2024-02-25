На Кременчуччині сталися три пожежі — надзвичайники

Сьогодні, 12:00 Переглядів: 187

Два загоряння завіксували у Козельщинській громаді, ще одне — у Градизькій

Протягом 24 лютого та за ранок 25 лютого у Кременчуцькому районі сталися три пожежі. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

Перша пожежа сталася 24 лютого близько 9.00 у приватному будинку у селі Павлівка Козельщинської громади. О 9.25 рятувальники загоряння локалізували, а о 9.50 — ліквідували. Вогонь знищив частину перекриття даху будинку, дров’яну піч, деякі побутові речі. Частково закопчені стіни та стеля у будинку, шиферна покрівля. Від вогню вдалося врятувати будинок та розташований поруч сінник. Травмованих чи загиблих немає.

Також учора, 24 лютого, у селі Сушки Козельщинської громади близько 18.51 місцеві мешканці повідомили про пожежу сухостою. Вогонь знищив рослинність на території площею 1 га. О 19.39 рятувальники пожежу локалізували, а о 19.55 — ліквідували. Постраждалих від вогню немає.

Гасили обидві пожежі 5 рятувальників 7-го державного пожежно-рятувального поста із залученням однієї пожежної машини.

Ще одна пожежа сталася сьогодні, 25 лютого, близько 6.10 у нежилому приватному будинку села Петрашівка Градизької громади. О 7.00 рятувальники пожежу локалізували, а о 9.10 — ліквідували. Вогонь знищив 8 тонн лугового сіна, та очеретяну покрівлю будинку. Пошкоджено 5 дерев’яних віконних рам будинку. Внаслідок пожежі постраждалих немає. Гасили вогонь троє представників місцевої пожежної охорони Градизька за допомогою однієї пожежної машини.

Надзвичайники з'ясовують причини та обставини усіх пожеж.

Нагадаємо, днями на Полтавщині чоловік під час ремонту автівки ледь не згорів сам, спалив гараж та ще одне авто.