Землю «накриє» найпотужніша за останні 7 років магнітна буря

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 2

Це може вплинути на самопочуття людей та роботу техніки

25 лютого Землю накриє найпотужніша за останні 7 років магнітна буря. Про це повідомляють на порталі Meteoagent.

Пов'язано це з різкими стрибками рівня сонячної активності.

На сонці сталися два сильні спалахи, тож астрономи попереджають про сильну магнітну бурю, вплив якої вони віднесли до категорії Х. Це означає, що вона може відобразитись не лише на самопочутті чутливих людей, а й навіть на роботі техніки.

Востаннє спалах такого рівня спостерігався сім років тому – у 2017 році.