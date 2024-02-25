Мобілізація в Полтаві: де можуть вручити повістку, як від неї відмовитися та які покарання для ухилянтів зараз діють

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 446 Партнерський проєкт

Які існують види повісток, де та кому їх можуть вручити, чи можна від повістки відмовитися, а також що чекає на ухилянтів — читайте далі

На тлі чергового подовження дії воєнного стану в Україні та підготовки нового закону про мобілізацію, в Полтаві вкотре відбулося посилення мобілізаційних заходів. Представники ТЦК разом з поліцією та співробітниками міськради почали розносити повістки по квартирах вранці та ввечері, вручати їх у громадських місцях тощо. Що потрібно робити, якщо вам вручили повістку, як від неї відмовитися й що чекає на ухилянтів, нумо розбиратися.

Вручення повістки в Полтаві: які вони є, хто може вручити та кому

Попри міфи, вручити на вулиці так звану «бойову» повістку не можуть. Представники ТЦК та СП можуть надати повістку, за якою військовозобов’язаний повинен з’явитися до центру комплектування для уточнення даних або для проходження ВЛК. В середньому за місяць в Полтаві до лав ЗСУ потрапляє 300 чоловіків.

Види повісток: що можуть вручити на вулиці

Згідно з чинним законодавством, вручити можуть:

повістку для уточнення облікових даних (її можуть вручити військовозобов’язаним будь-якого віку);

повістку на проходження ВЛК (також можуть вручити чоловікам у віці від 18 до 60 років);

мобілізаційне розпорядження («бойова» повістка вручається лише тим, кого ВЛК признало годним для несення служби та особам, які досягли 27 років).

Тобто, згідно з законом про мобілізацію, отримати мобілізаційне розпорядження можуть військовозобов’язані чоловіки та жінки віком від 27 років. Інші види повісток можуть бути вручені військовозобов’язаним у віці від 18 років, тобто з моменту взяття на військовий облік у ТЦК та СП. До речі, НАЗК стверджує, що в Полтаві та області понад 20% чоловіків є непридатними до служби, але в ТЦК з цим незгодні.

Законна повістка: як повинна бути оформлена

Важливим моментом при врученні повістки працівником ТЦК є те, як оформлена повістка та чи є відповідне розпорядження військкома.

В повістці повинні бути наступні дані:

номер повістки;

ПІБ призовника чи військовозобов’язаного;

дата народження того, кому вручають повістку;

адреса військовозобов’язаного;

номер та дата розпорядження, згідно з яким виписують повістку;

назва органу, печатка, ПІБ та підпис голови ТЦК;

дата видачі повістки;

також може бути вказана дата, час та місце, куди військовозобов’язаний повинен з’явитися (стосується мобілізаційного розпорядження);

перелік речей та документів, які потрібно мати при собі (стосується мобілізаційного розпорядження).

Повістки, які заповнювалися при вас, та в які не було внесено номер розпорядження та його дату, можна оскаржувати в суді.

Кому можуть вручити повістку: де, як і від кого її можна отримати

У Полтаві отримати повістку можна у будь-якому громадському місці, кафе та навіть у транспорті, а з 4 грудня 2023 року її можуть принести вам додому. Як зазначила виконавиця обов’язки міського голови Катерина Ямщикова, це зроблено для того, щоб проінформувати більшу кількість полтавців та вручити їм повісти, за якими вони повинні прийти до ТЦК для уточнення облікових даних. Якщо представникам ТЦК ніхто двері не відчинив, повістку залишають у дверях або у поштовому ящику.

Важливо, що така повістка не вважається врученою, бо за неї не розписувалися. Тому неявка по такій «повістці» не робить з військовозобов’язаного ухилянта.

Вручити повістку можуть й на робочому місці. У державних установах військовозобов’язаних викликають до спецвідділу або до відділу кадрів, де вручають повістку представники ТЦК. На інших підприємствах зазвичай працівник, який відповідає за військовий облік, організує зустріч працівників з представником ТЦК. Вручити повістки може й керівник підприємства, якщо є відповідне розпорядження військкома ТЦК.

Вручити повістку в Полтаві можуть представники ТЦК та СП, а от в районі їх вручають виконавчі органи сільських, селищних, міських рад. Повістка вважається врученою, якщо військовозобов’язаний за неї розписався. У цьому випадку в нього є 60 днів, щоб прийти до ТЦК та СП, якщо мова про уточнення облікових даних.

Чи можна відмовитися від отримання повістки: які наслідки

Відмовитися від повістки можна у наступних випадках:

повістка заповнена не повністю або на іншу особу;

на ній немає печатки та підпису голови ТЦК;

повістку вручає особа, яка немає для цього повноважень.

Якщо ви відмовляєтеся від вручення повістки представником ТЦК, має бути складений акт про відмову в присутності двох свідків. Потім цей акт буде передано до ТЦК й після цього може відбутися звернення до суду через «порушення правил та процедури військового обліку». Тобто за відмову від отримання повістки покарання немає.

За порушення правил військового обліку на вас може чекати штраф згідно зі статтею 210-1 КУпАП, якщо провину доведуть в суді.Теж саме стосується, якщо повістка виписувалася на проходження ВЛК.

Якщо мова йде про мобілізаційне розпорядження, то в суді вже розглядатимуть карне впровадження згідно зі статтею 336 Кримінального Кодексу України.

Не існує відповідальності за відмову від отримання повістки, але є покарання за порушення процедури військового обліку та мобілізації.

Що чекає на ухилянтів в Полтаві: штраф чи карне впровадження

Спочатку варто розібратися, коли закон починає вважати військовозобов’язаного ухилянтом й що на нього чекає з боку ТЦК та правоохоронців в Полтаві. Згідно з постановою Кабміна України № 1487 так званими «ухилянтами» вважають всіх, хто порушує «Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів», а саме:

змінює місце проживання та у 7 денний термін не інформує про це ТЦК;

не став на облік до ТЦК;

ігнорує повістки;

не оновлює облікові дані в ТЦК кожні 5 років.

Якщо військовозобов’язаному було вручено повістку на уточнення облікових даних, в нього є 60 днів на виконання цієї вимоги, після чого він є порушником правил військового обліку й вже може бути притягнутий до адмінвідповідальності.

Якщо військовозобов’язаний ігнорує повістку про проходження ВЛК або мобілізаційне розпорядження, він може бути притягнутий до адміністративної й карної відповідальності тощо. У всіх цих випадках військовозобов’язаний стає ухилянтом, як тільки порушує термін виконання вимог закону.

Як повідомив речник Полтавського ТЦК Роман Істомін, якщо поліція на блок-пості чи при поквартирному обході разом з ТЦК виявить ухилянта, його можуть примусово привезти до ТЦК. Але транспортувати ухилянта до ТЦК має саме поліція, бо в неї для цього є законні підстави. Потім у ТЦК ухилянту вручать повістку, а у випадку чергової відмови від її отримання — складуть акт про відмову. Далі представники ТЦК звернуться до суду, щоб притягнути порушника до відповідальності.

Якщо військовозобов’язаний ухиляється від мобілізаційного розпорядження, на нього чекає карна відповідальність у вигляді від 3 до 5 років згідно зі статтею 336 КК України. В інших випадках ухилянт сплатить штраф у розмірі від 3400 до 5100 грн, що передбачено статтею 210-1 КУпАП.

Таким чином:

вручити повістку в Полтаві представники ТЦК можуть де завгодно;

отримати повістку можуть чоловіки та військовозобов’язані жінки віком від 18 до 60 років;

відмовитися від отримання повістки можна;

на ухилянтів чекає адміністративна та карна відповідальність залежно від важкості порушення.

Слід пам’ятати, що мобілізація в Україні спрямована на посилення збройних сил України та на боротьбу з ворогом, тому уникаючи призову чи мобілізації, ви не тільки порушуєте закон, а й допомагаєте ворогам. Тому відповідати ви будете не тільки перед законом, а й перед людьми та сумлінням.