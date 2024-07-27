Полтавець заявив про зникнення сина — виявилось, що дитина була з матір'ю

Сьогодні, 12:07 Переглядів: 649

Поліціянти провели профілактичну розмову з обома батьками

27 липня близько 18.00 у Полтаві зник 5-річний хлопчик, повідомила пресслужба поліції Полтавщини. Про зникнення дитини відділ № 1 (Київський район) Полтавського районного управління поліції сповістив батько хлопчика. — Отримавши виклик, на пошуки дитини направились слідчо-оперативна група та ювенали Полтавського райуправління поліції. Упродовж двох годин поліцейські розшукали хлопчика на території Полтавського району, — розповів Сергій Кива, начальник ювенальної превенції Полтавського районного управління поліції. З'ясувалось, що дитину з дому забрала мати та не повідомила про це батька. Інспектори ювенальної превенції провели профілактичну бесіду із батьками, щоб уникнути подібних випадків у майбутньому. Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці бабуся загубила чотирирічного онука.

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