Полтавець заявив про зникнення сина — виявилось, що дитина була з матір'ю

27 липня близько 18.00 у Полтаві зник 5-річний хлопчик, повідомила пресслужба поліції Полтавщини. Про зникнення дитини відділ № 1 (Київський район) Полтавського районного управління поліції сповістив батько хлопчика.
З'ясувалось, що дитину з дому забрала мати та не повідомила про це батька.
Інспектори ювенальної превенції провели профілактичну бесіду із батьками, щоб уникнути подібних випадків у майбутньому.
Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці бабуся загубила чотирирічного онука.
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