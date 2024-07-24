У Кременчуці бабуся загубила чотирирічного онука

Сьогодні, 11:55 Переглядів: 0

Учора, 23 липня, близько 17.30 у Кременчуці на проспекті Свободи бабуся загубила чотирирічного онука. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Самостійно жінка знайти дитину не змогла, тож звернулася за допомогою до правоохоронців. На пошуки хлопчика вирушили наряди патрульної поліції та працівники Кременчуцького райуправління.

Менш ніж за пів години поліцейські знайшли хлопчика на одній із вулиць міста. Зараз він перебуває вдома з батьками, з ним усе добре.

Нагадаємо, нещодавно зниклу 13-річну дівчину із Семенівки знайшли у Глобиному.