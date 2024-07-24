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На російсько-українській війні загинув боєць 107-ї реактивної артилерійської Кременчуцької бригади Сергій Кобилкін

Сьогодні, 11:22 Переглядів: 192

 

Загинув військовий внаслідок російського обстрілу на Донеччині

На російсько-українській війні загинув старший солдат 107-ї реактивної артилерійської Кременчуцької бригади Сергій Кобилкін. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» стало відомо від пресслужби бригади.

Народився Сергій у Хмельницьку, тривалий час жив у Моршині на Львівщині. На військову службу чоловіка на Львівщині й мобілізували.

У складі 107-ї бригади військовий служив оператором апаратного взводу зв’язку тилового командного пункту польового вузла звʼязку. З червня Сергій перебував у відрядженні та виконував бойові завдання на сході України. На жаль, 17 липня боєць загинув внаслідок російського обстрілу у Бахмутському районі на Донеччині.

Спогадами про загиблого діляться побратими.

— Завжди веселий, позитивний, самодисциплінований та відповідальний, — зазначив побратим Євген.

Товариші по службі говорять, Сергій захоплювався спортом і навіть був співзасновником спортивного клубу. Проте у той же час був скромним та непублічним.

Захоплювався велоспортом та живописом. Постійно підтримував себе у гарній фізичній формі, попри проблеми зі спиною, поєднував заняття спортом з медитаціями. За прихильність до східних філософій побратими називали його жартома «Шаолінь». Він не заперечував такому псевдо, любив і цінив жарти. Сергій був доброзичливим, трудолюбивим, прислуховувався до порад побратимів. Завжди йшов на допомогу, — розповів військовослужбовець Сергій.

Попрощаються із військовослужбовцем сьогодні, 24 липня, на Львівщині.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук війна воїни світла загиблий 107 бригада
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