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Майже половина депутатів Полтавської облради не стали на облік у ТЦК, а з 7 нардепів на обліку лише двоє

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 346 Коментарів: 1

 

З 62-х депутатів Полтавської обласної ради чоловічої статі на військовому обліку перебуває лише 35

Майже половина депутатів Полтавської обласної ради не стоять на обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). На військовому обліку також не перебуває більшість народних депутатів у Верховній Раді, які представляють Полтавщину.

Про це повідомило «Суспільне», яке отримало відповідь від Полтавського обласного ТЦК та СП на свій інформаційний запит.

Як зазначили у відповіді, на військовому обліку перебуває 35 депутатів обласної ради. Загалом же в обласній раді VIII скликання — 84 депутати, із яких 62 — це чоловіки.

Прізвища тих депутатів обласної ради, які не стоять на військовому обліку, у відповіді ТЦК не назвали. 

Щодо депутатів Верховної Ради з Полтавщини, то на військовому обліку їх перебуває лише двоє. Загалом же таких нардепів семеро. Це:

  • Юрій Шаповалов («За Майбутнє»)
  • Олексій Мовчан («Слуга Народу»)
  • Максим Березін («Слуга Народу»)
  • Андрій Боблях («Слуга Народу»)
  • Костянтин Касай («Слуга Народу»)
  • Дмитро Нальотов («Слуга Народу»)
  • Олег Кулініч (позафракційний)

Прізвища тих, хто перебуває на військовому обліку в ТЦК також не назвали. Проте у відповіді зазначили, що з початку повномасштабної війни на військову службу за мобілізацією було призвано 82 депутати місцевих рад (міські, районні та сільські ради). Загалом на Полтавщині 749 депутатів місцевих рад перебувають на військовому обліку. Тож мобілізували майже 11% від загальної кількості депутатів місцевих рад, або кожного дев’ятого.

Зазначимо, що у Кременчуцькій районній раді були мобілізовані 6 депутатів — один з них загинув.

Нагадаємо, начальник служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін на брифінгу, присвяченому підсумкам кампанії з оновлення військово-облікових даних заявив, що за два місяці (з 18 травня по 16 липня) в області свій обовʼязок виконала лише половина військовозобов’язаних.

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Автор: Віктор Крук
Теги: ТЦК та СП військовий облік депутати мобілізовані Верховна Рада
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Коментарі: 1

33
OLDTROLL:
Сьогодні, 11:21

І що для них 17000 штрафу? Це ви холопи ідіть на фронт, а у нас усе добре.((( От наприклад суддям дали бронь, а ви покажіть скільки їх дітей, зятів, і.т.і в лавах ЗСУ, буде не більше 5%! Немає справедливості в державі, як і правосуддя...


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