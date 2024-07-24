Побив знайомого під час сварки: поліція повідомила кременчужанину про подізру

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Кременчужанину, який під час сварки побив знайомого, повідомили про підозру. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, у червні між двома чоловіками під час спільного дозвілля виник конфлікт. У результаті цього підозрюваний побив знайомого. Пізніше потерпілого госпіталізували із такими травмами. Про подію до поліції повідомили медики.

Учора, 23 липня, правоохоронці повідомили порушникові про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Поліція проводить кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує покарання терміном від 5 до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо, на початку липня до поліції надійшла інформація про побиття немовляти — правоохоронці встановлюють обставини події.