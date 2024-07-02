На Полтавщині поліція розслідуює побиття немовляти

Сьогодні, 15:56 Переглядів: 365

Поліція Полтавщини розслідує побиття немовляти у місті Хорол Лубенського району. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, до правоохоронців звернулися медики дитячої міської клінічної лікарні міста Полтави та повідомили, що до них привезли дитину 2023 року народження із тілесними ушкодженнями.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Слідчі встановлюють усі причини та обставини події.

Нагадаємо, на Полтавщині судитимуть жінку, яка не годувала і не доглядала за новонародженим сином.