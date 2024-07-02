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Схилившись на коліно, Кременчуччина попрощалася з воїном Олександром Клименком, який пройшов пекло боїв

Сьогодні, 16:25 Переглядів: 139

 

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна

На російсько-українській війні загинув військовий з Кременчуччини Олександр Клименко. Захисник України поліг 21 червня під час виконання службового обов'язку поблизу села Новоолександрівка Донецької області. 

28 червня громада Семенівки, схилившись на коліно, провела захисника України в останню путь. 

 

Олександр Іванович народився 3 листопада 1979 року. Його дитинство минуло в с. Бакумівка Семенівської громади. Навчався в Заїчинській ЗОШ. Працював на регіональних агропідприємствах, зокрема, Глобинському свинокомплексі. Олександр мав велику дружню родину. Був одружений.

Чоловік став на захист у жовтні 2023 року. Службу проходив на посаді водія механізованого батальйону.

Олександр пройшов справжнє пекло боїв. Отримавши тяжке поранення в Авдіївці, чоловік після реабілітації продовжив службу в лавах армії.
Незабаром він мав повернутися додому у відпустку, але не судилося. 21 червня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині Олександр Клименко загинув.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Семенівська громада
Теги: війна воїни світла Семенівка
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