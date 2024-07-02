Реорганізація лікарні «Придніпровська» та фінансування НСЗУ: що розповіли у службі

Сьогодні, 16:56 Переглядів: 518

У 2024 році Національна служба здоров’я планує за окремими напрямками переглянути можливість впровадження селективного контрактування. Про це 2 липня повідомила голова НСЗУ Наталія Гусак.

Раніше у НСЗУ анонсували, що навіть ті лікарні, які мають мінімальні вимоги, можуть не отримати гроші за пологи, інфаркти та інсульти з держбюджету — тобто все залежатиме від ефективності надання послуг.

— За 2025 рік не можу нічого говорити, бо ми хочемо перейти до середньострокових договорів на трирічі (терміни — ред.). У 2024 році за окремими напрямками можемо розглядати можливість стосовно селективного контрактування — на пологи, інфаркт і інсульт. Є питання контрактування або за мінімальною кількістю послуг або за доступністю — це коли обов’язково, що якщо немає мінімальної кількості послуг, має бути збережена доступність для пацієнта. Коли про такі доступності йде мова, є вибір між кількома лікарнями, то перевагу надаватимуть кластерним лікарням або тим, що є в мережі, — розповіла Гусак.

Нагадаємо, раніше заступниця міського голови Кременчука Ольга Усанова розповіла, що лікарню «Придніпровська» об‘єднують з Кременчуцькою першою міською лікарнею ім. О. Т. Богаєвського через те, що у майбутньому НСЗУ може розглядати питання виділення грошей лише тим лікарням, що входять у спроможну мережу закладів охорони здоров‘я. Міська влада заявляла, що у майбутньому лікарня «Придніпровська» може не відповідати тим вимогам, які необхідні для контрактування з НСЗУ.