Світовий банк вніс Україну до списку країн з доходами вищими за середні

Сьогодні, 17:23 Переглядів: 677 Коментарів: 3

У 2022 році дохід на душу населення в Україні становив $4270 доларів, а в наступному — зріс до $5070

Світовий банк перевів Україну із категорії країн із нижчим за середній рівнем доходів до категорії з вищим за середній рівнем доходів у 2024-2025 фінансовому році. Про це йдеться у блозі Світового банку.

Показники економічного зростання

У 2022 році дохід на душу населення в Україні становив 4 270 доларів, а в наступному році зріс до 5 070 доларів.

«Зміна класифікації України в бік підвищення стала результатом відновлення економічного зростання у 2023 році. Реальний ВВП зріс на 5,3% після падіння на 28,8% у 2022 році», — зазначається у блозі.

Це зростання відбулося на фоні постійного скорочення населення, яке зменшилося більш ніж на 15% після початку вторгнення Росії.

Фактори зростання

Основними факторами, що сприяли економічному зростанню, стали:

Зростання цін на товари та послуги: Це призвело до значного зростання номінального валового національного доходу на душу населення на 18,5%.

Це призвело до значного зростання номінального валового національного доходу на душу населення на 18,5%. Будівельна активність: Реальне зростання у 2023 році було зумовлене будівельною активністю, яка зросла на 24,6%.

Реальне зростання у 2023 році було зумовлене будівельною активністю, яка зросла на 24,6%. Інвестиційні витрати: Значне збільшення інвестиційних витрат на 52,9% підтримало зусилля України у відновленні після триваючих руйнувань.

Зміни у Класифікації Країн

«Класифікація країн за категоріями доходів значно змінилася з кінця 1980-х років. У 1987 році 30% країн, що подали звіти, були класифіковані як країни з низьким рівнем доходу, а 25% — як країни з високим доходом. Вже у 2023 році кількість країн із низькими доходами знизилася до 12%, а категорія країн із високим рівнем доходу збільшилася до 40%», — відзначили у Світовому банку.

Нагадаємо, що за прогнозами НБУ у 2025 році реальна зарплата українців перевищить довоєнний рівень.