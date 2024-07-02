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Світовий банк вніс Україну до списку країн з доходами вищими за середні

Сьогодні, 17:23 Переглядів: 677 Коментарів: 3

У 2022 році дохід на душу населення в Україні становив $4270 доларів, а в наступному — зріс до $5070

Світовий банк перевів Україну із категорії країн із нижчим за середній рівнем доходів до категорії з вищим за середній рівнем доходів у 2024-2025 фінансовому році. Про це йдеться у блозі Світового банку.

Показники економічного зростання

У 2022 році дохід на душу населення в Україні становив 4 270 доларів, а в наступному році зріс до 5 070 доларів.

«Зміна класифікації України в бік підвищення стала результатом відновлення економічного зростання у 2023 році. Реальний ВВП зріс на 5,3% після падіння на 28,8% у 2022 році», — зазначається у блозі.

Це зростання відбулося на фоні постійного скорочення населення, яке зменшилося більш ніж на 15% після початку вторгнення Росії.

Фактори зростання

Основними факторами, що сприяли економічному зростанню, стали:

  • Зростання цін на товари та послуги: Це призвело до значного зростання номінального валового національного доходу на душу населення на 18,5%.
  • Будівельна активність: Реальне зростання у 2023 році було зумовлене будівельною активністю, яка зросла на 24,6%.
  • Інвестиційні витрати: Значне збільшення інвестиційних витрат на 52,9% підтримало зусилля України у відновленні після триваючих руйнувань.

Зміни у Класифікації Країн

«Класифікація країн за категоріями доходів значно змінилася з кінця 1980-х років. У 1987 році 30% країн, що подали звіти, були класифіковані як країни з низьким рівнем доходу, а 25% — як країни з високим доходом. Вже у 2023 році кількість країн із низькими доходами знизилася до 12%, а категорія країн із високим рівнем доходу збільшилася до 40%», — відзначили у Світовому банку.

Нагадаємо, що за прогнозами НБУ у 2025 році реальна зарплата українців перевищить довоєнний рівень.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: НБУ
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Коментарі: 3

85
kremin777:
Сьогодні, 17:59

насмішилиsmile


4 0
983
Andron777:
Сьогодні, 18:35

Вони мабуть у нашій мерії підраховували?blush


2 0
4 492
1
zzzzzz:
Сьогодні, 18:41

Можна узяти доходи колі коклєти, та условного двірника.....


3 0

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