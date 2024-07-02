Де у середу у Кременчуці протягом дня вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 495

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У середу, 3 липня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 вул. Квітки Цісик, 21А;

просп. Свободи, 110-120/25;

пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7;

туп. 1-й Парковий, 3-8;

пр. 2-й Кохнівський, 3-10;

туп. 2-й Парковий, 3-8/2;

пр. 3-й Кохнівський, 4-18;

вул. Вагонна, 10-32;

пров. Деповський, 1-23;

вул. Житлобудівна, 3/20-25Г;

пров. Житлобудівниий, 2/34-16;

пр. Житлобудівниий, 3-20/11;

вул. Кохнівська, 63-108;

пров. Межовий, 9, 23;

пров. Івана Кожедуба, 13-32;

вул. Ковальська, 35-37;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 4-7;

вул. Лінійна, 1-4;

вул. Макаренка, 1, 10-49Б;

вул. Павла Чубинського, 21-33;

пров. Петра Ракітіна, 2, 18, 19, 24;

вул. Ковальська, 30/24, 35;

пров. Тополевий, 14, 20;

вул. Джерельна, 16, 18;

пров. Рівненський, 1-44;

вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17;

вул. Софіївська, 36А-38/19;

просп. Полтавський, 5-44/2;

вул. Романа Шухевича, 3, 7, 9;

вул. Космічна, 7А-20;

вул. Миколаївська, 1А, 7, 9, 12;

вул. Небесної Сотні, 4/1, 6/20;

вул. Шевченка, 15, 16/5, 19/3;

вул. Покровська, 4А, 9/14;

вул. Театральна, 22;

пров. Бакинський, 9-12;

пров. Барьєрний, 7-12;

пров. Західний, 11, 12, 14;

пров. Квітневий, 1-10;

вул. Юрія Кондратюка, 13А-52/9;

туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;

пров. Кам'яногірський, 3/1-24;

вул. Озерна, 3-13;

туп. Озерний, 3/7-26/13;

вул. Садковська, 15/20-30/15;

пров. Садковський, 2-34А;

туп. Садковський, 3/3-23;

вул. Небесної Сотні, 2;

вул. Українська, 5;

вул. Шевченка, 11, 13. З 6.00 до 18.00 пров. Петра Ракітіна, 3-8;

вул. Івана Приходька, 26, 28, 42, 64/31, 74;

вул. Чумацький Шлях, 1, 1А, 3;

пров. Тополевий, 4-12А;

вул. Павла Чубинськго, 16/58. З 8.00 до 19.00 с. Потоки.

Поділитись новиною



