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На Полтавщині судитимуть колишнього директора товариства, який накопав піску на 105 млн грн

Сьогодні, 18:44 Переглядів: 207 Коментарів: 1

Обвинувальний акт вже скеровано до суду

Спеціалізована екологічна прокуратура Полтавської обласної прокуратури скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора одного з місцевих товариств. Йому інкримінують порушення встановлених правил використання надр шляхом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 240 КК України). Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

Порушення правил використання надр

За даними слідства, упродовж листопада 2019 — липня 2023 років товариство, яким керував чоловік, без спеціального дозволу на користування надрами здійснило видобуток майже 94 тис. кубометрів піску з річки Коломак. Цими діями було завдано збитків Полтавській територіальній громаді на суму понад 105 млн грн.

Відшкодування збитків

З метою відшкодування завданих збитків, Державна екологічна інспекція Центрального округу пред’явила до обвинуваченого позовну заяву.

Досудове розслідування

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало ГУНП в Полтавській області.

Обвинувальний акт вже скеровано до суду, де буде розглянуто справу щодо незаконного видобування піску та завданих збитків Полтавській громаді.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: прокуратура Полтавщини
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Коментарі: 1

621
mangust-1:
Сьогодні, 19:27

Чомусь у мене слово"пісок"асоціюється з прізвищами малецькошаповалов...


1 0

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