На Полтавщині судитимуть колишнього директора товариства, який накопав піску на 105 млн грн

Обвинувальний акт вже скеровано до суду
Спеціалізована екологічна прокуратура Полтавської обласної прокуратури скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора одного з місцевих товариств. Йому інкримінують порушення встановлених правил використання надр шляхом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 240 КК України). Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.
За даними слідства, упродовж листопада 2019 — липня 2023 років товариство, яким керував чоловік, без спеціального дозволу на користування надрами здійснило видобуток майже 94 тис. кубометрів піску з річки Коломак. Цими діями було завдано збитків Полтавській територіальній громаді на суму понад 105 млн грн.
З метою відшкодування завданих збитків, Державна екологічна інспекція Центрального округу пред’явила до обвинуваченого позовну заяву.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало ГУНП в Полтавській області.
Обвинувальний акт вже скеровано до суду, де буде розглянуто справу щодо незаконного видобування піску та завданих збитків Полтавській громаді.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.