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Боєць бригади Полтавської тероборони отримав звання Героя України

Сьогодні, 19:03 Переглядів: 846

 

Воював військовий на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках

Військовослужбовця 116 Полтавської окремої бригади територіальної оборони Івана Чорного президент Зеленський удостоїв звання Героя України із врученням ордену «Золота Зірка». Про це інформують у пресслужбі бригади.

З моменту вступу до лав бригади Іван «Берлін» Чорний служив стрільцем-регулювальником, охороняв стратегічно важливі об’єкти у Полтаві та області. У січні 2023 року у складі бригади воював поблизу Бахмута на Донеччині.

Пізніше солдата Чорного зарахували до складу зведеної розвідувально-тактичної групи, яка стримувала наступальні дії ворога, зокрема, найманців приватної воєнної компанії «Вагнер». Потім були бої під Авдіївкою, Мар’їнкою де виконував бойові завдання в складі інженерно-саперної роти.

Іван Чорний отримав нагороду за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Нагадаємо, у травні військовослужбовці кількох підрозділів 116-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ отримали відзнаки Міністерства оборони України.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: 116 бригада ТрО
Теги: 116 бригада ТрО Герой України золота зірка нагородження
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