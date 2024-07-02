Як вберегтися у спеку: поради водіям від правоохоронців
Сьогодні, 20:02
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Правоохоронці попереджають, що під впливом високих температур у водіїв може знизитися швидкість реакції на дорозі
Із 1 липня і на найближчі дні синоптики прогнозують українцям спеку до +37°C. Тож правоохоронці Головного управління Національної поліції у Полтавській області склали для водіїв перелік порад, як безпечно та комфортно їздити у спеку.
Такі високі температури є небезпечними для автомобілістів — може з’явитися млявість та знизитися реакція на зміну дорожньої обстановки.
Тому для безпеки водіїв за кермом у спеку правоохоронці радять:
- перед поїздкою обов’язково перевірити технічний стан авто: особливу увагу звернути на систему охолодження двигуна, рівень мастила та тиск у шинах;
- завжди возити із собою прохолодну воду в достатній кількості;
- намагатися одягати в дорогу вільний, нещільний одяг;
- брати з собою сонцезахисні окуляри, адже яскраве сонце швидко втомлює очі;
- перевіряти аптечку, чи є в ній необхідні ліки у разі потреби;
- паркувати транспорт у закритих від сонця місцях, якщо не має такої можливості — використовувати сонцезахисні шторки;
- не залишати в салоні авто чутливі до температури предмети: запальнички, аерозольні балончики та інші предмети, що містять вогненебезпечні речовини під тиском;
- не зловживати автокондиціонером, адже різкий перепад температури може викликати застуду;
- ні в якому разі не залишати дітей та тварин в автомобілі, навіть на короткий проміжок часу. Вони особливо чутливі до високих температур;
- контролювати швидкісний режим. Спека може викликати у людей оптичні ілюзії. Не перевищувати швидкість, аби мати змогу зреагувати на нестандартну дорожню ситуацію;
- при погіршенні самопочуття, запамороченні, виникненні нудоти — негайно зупинитися. У разі потреби викликати на допомогу екстрені служби.
Нагадаємо, нещодавно правоохоронці Полтавщини надали допомогу жінці, яка поверталася додому і дорогою знепритомніла.
Автор: Яна Гудзь
Джерело фото: telegraf.com.ua
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