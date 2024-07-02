Як вберегтися у спеку: поради водіям від правоохоронців

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 140

Правоохоронці попереджають, що під впливом високих температур у водіїв може знизитися швидкість реакції на дорозі

Із 1 липня і на найближчі дні синоптики прогнозують українцям спеку до +37°C. Тож правоохоронці Головного управління Національної поліції у Полтавській області склали для водіїв перелік порад, як безпечно та комфортно їздити у спеку.

Такі високі температури є небезпечними для автомобілістів — може з’явитися млявість та знизитися реакція на зміну дорожньої обстановки.

Тому для безпеки водіїв за кермом у спеку правоохоронці радять:

перед поїздкою обов’язково перевірити технічний стан авто: особливу увагу звернути на систему охолодження двигуна, рівень мастила та тиск у шинах;

завжди возити із собою прохолодну воду в достатній кількості;

намагатися одягати в дорогу вільний, нещільний одяг;

брати з собою сонцезахисні окуляри, адже яскраве сонце швидко втомлює очі;

перевіряти аптечку, чи є в ній необхідні ліки у разі потреби;

паркувати транспорт у закритих від сонця місцях, якщо не має такої можливості — використовувати сонцезахисні шторки;

не залишати в салоні авто чутливі до температури предмети: запальнички, аерозольні балончики та інші предмети, що містять вогненебезпечні речовини під тиском;

не зловживати автокондиціонером, адже різкий перепад температури може викликати застуду;

ні в якому разі не залишати дітей та тварин в автомобілі, навіть на короткий проміжок часу. Вони особливо чутливі до високих температур;

контролювати швидкісний режим. Спека може викликати у людей оптичні ілюзії. Не перевищувати швидкість, аби мати змогу зреагувати на нестандартну дорожню ситуацію;

при погіршенні самопочуття, запамороченні, виникненні нудоти — негайно зупинитися. У разі потреби викликати на допомогу екстрені служби.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці Полтавщини надали допомогу жінці, яка поверталася додому і дорогою знепритомніла.