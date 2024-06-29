Йшла з онукою і знепритомніла: на Полтавщині поліціянти допомогли жінці

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 151

Увечері 28 червня між селами Мала Перещепина та Пологи 55-річній жінці, яка поверталась додому з онукою, стало зле й вона знепритомніла. Як повідомила пресслужба поліції, під час патрулювання території працівники відділення № 3 (Нові Санжари) Полтавського районного управління поліції виявили жінку, яка лежала на узбіччі дороги. Правоохоронці надали необхідну допомогу та викликали медиків.

Поліцейські негайно викликали швидку допомогу, стежили за станом жінки до приїзду медиків та допомогли лікарям її госпіталізувати. Нині їй надають кваліфіковану допомогу в медичній установі.

Нагадаємо, що у квітні кременчуцькі поліцейські допомогли водієві доїхати додому на несправному автомобілі.