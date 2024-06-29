Поліція Полтавщини розшукує безвісти зниклого Анатолія Пономаренка

Поліція Полтавщини розшукує безвісти зниклого 82-річного Анатолія Пономаренка. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Полтавщини. Анатолій Пономаренко зранку 28 червня пішов з дому в селі Мала Перещепина та не повернувся.

Прикмети зниклого:

Зріст: близько 175-180 см

близько 175-180 см Статура: худорлява

худорлява Волосся: темне.

Одяг:

Сорочка в клітинку темного кольору

Чорні штани

Зимові ботинки темного кольору.

Тих, кому відома інформація, яка допоможе пришвидшити розшук чоловіка, просять повідомити за телефонами:

(05344) 3-12-02

(099) 750-41-80

(099) 772-39-17

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Нагадаємо, сьогодні, 29 червня, зранку працівники Кременчуцького районного управління поліції спільно з громадською організацією «Сокіл» вийшли на пошуки зниклого Сергія Шамрая.