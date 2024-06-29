Поліція Полтавщини розшукує безвісти зниклого Анатолія Пономаренка

Тих, хто щось про нього знає, просять повідомити на 102
Поліція Полтавщини розшукує безвісти зниклого 82-річного Анатолія Пономаренка. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Полтавщини. Анатолій Пономаренко зранку 28 червня пішов з дому в селі Мала Перещепина та не повернувся.
Прикмети зниклого:
Зріст: близько 175-180 см
Статура: худорлява
Волосся: темне.
Одяг:
Сорочка в клітинку темного кольору
Чорні штани
Зимові ботинки темного кольору.
Тих, кому відома інформація, яка допоможе пришвидшити розшук чоловіка, просять повідомити за телефонами: