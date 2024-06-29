Поліція Кременчука розшукує безвісти зниклу Аллу Бакуліну

Кременчуцьке районне управління поліції розшукує безвісно зниклу 35-річну Аллу Бакуліну, яка проживає у Кременчуці, квт. 297, буд. 6. Вона пішла з дому 28 червня та не повернулась.
Тих, хто має будь-яку інформацію стосовно безвісно зниклої, просять повідомити її за телефоном: 099-793-35-04.
Нагадаємо, сьогодні, 29 червня, зранку працівники Кременчуцького районного управління поліції спільно з громадською організацією «Сокіл» вийшли на пошуки зниклого Сергія Шамрая.
Раніше ми писали, що робити родичам, коли зникає людина — алгоритм дій для ефективного розшуку.
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