Поліція Кременчука розшукує безвісти зниклу Аллу Бакуліну

Сьогодні, 14:56 Переглядів: 0

Тих, хто має будь-яку інформацію стосовно безвісно зниклої, просять повідомити її поліції

Кременчуцьке районне управління поліції розшукує безвісно зниклу 35-річну Аллу Бакуліну, яка проживає у Кременчуці, квт. 297, буд. 6. Вона пішла з дому 28 червня та не повернулась.

Прикмети зниклої:

Вік на вигляд: 30-35 років

30-35 років Волосся: коротке, світло руде

коротке, світло руде Очі: темні

темні Зріст: 165-168 см

165-168 см Статура: худорлява

Одяг:

Сукня темно-синього кольору з малюнком метеликів

З собою мала білу сумку

Тих, хто має будь-яку інформацію стосовно безвісно зниклої, просять повідомити її за телефоном: 099-793-35-04.

Нагадаємо, сьогодні, 29 червня, зранку працівники Кременчуцького районного управління поліції спільно з громадською організацією «Сокіл» вийшли на пошуки зниклого Сергія Шамрая.

Раніше ми писали, що робити родичам, коли зникає людина — алгоритм дій для ефективного розшуку.