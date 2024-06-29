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Надзвичайні новини

Поліція Кременчука розшукує безвісти зниклу Аллу Бакуліну

Сьогодні, 14:56 Переглядів: 0

Тих, хто має будь-яку інформацію стосовно безвісно зниклої, просять повідомити її поліції

Кременчуцьке районне управління поліції розшукує безвісно зниклу 35-річну Аллу Бакуліну, яка проживає у Кременчуці, квт. 297, буд. 6. Вона пішла з дому 28 червня та не повернулась.

Прикмети зниклої:

  • Вік на вигляд: 30-35 років
  • Волосся: коротке, світло руде
  • Очі: темні
  • Зріст: 165-168 см
  • Статура: худорлява

Одяг:

  • Сукня темно-синього кольору з малюнком метеликів
  • З собою мала білу сумку

Тих, хто має будь-яку інформацію стосовно безвісно зниклої, просять повідомити її за телефоном: 099-793-35-04.

 

Нагадаємо, сьогодні, 29 червня, зранку працівники Кременчуцького районного управління поліції спільно з громадською організацією «Сокіл» вийшли на пошуки зниклого Сергія Шамрая.

Раніше ми писали, що робити родичам, коли зникає людина — алгоритм дій для ефективного розшуку.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: розшук
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