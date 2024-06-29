Дефіцит електрики може вплинути на рух потягів восени та взимку — Укрзалізниця

З наближенням осінньо-зимового періоду посилення дефіциту в електропостачанні може вплинути на безперебійний рух поїздів. Щоб пройти цей період, «Укрзалізниця» побудує розподілену генерацію електроенергії. Про це повідомили в пресслужбі «Укрзалізниці».
Наразі УЗ відчуває суттєвий дефіцит електричної енергії. Запроваджені ліміти на споживання електроенергії лише на 75% покривають реальні потреби товариства для забезпечення перевізного процесу та поточної господарської діяльності.
«За наявними прогнозами із наближенням осінньо-зимового періоду посилення дефіциту в електропостачанні може вплинути на безперебійний рух поїздів та негативно позначитися на наданні комунальних послуг для побутових споживачів, адже «Укрзалізниця» також є оператором системи розподілу електроенергії та водопостачання», — йдеться у повідомленні.
Як повідомили у компанії, найближчим часом «Укрзалізниця» побудує розподілену генерацію електроенергії. Вона забезпечуватиме потреби компанії та споживачів, які приєднані до мереж товариства. З цією метою створили окрему юридичну особу — ТОВ «УЗ Енерго».
Нагадаємо, жителі Кременчука скаржаться на довші відключення світла попри доведені графіки підприємством «Полтаваобленерго». Особливо населення скаржиться на тривалі відключення у мікрорайоні Лашки.
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