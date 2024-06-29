Дефіцит електрики може вплинути на рух потягів восени та взимку — Укрзалізниця

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 3

З наближенням осінньо-зимового періоду посилення дефіциту в електропостачанні може вплинути на безперебійний рух поїздів. Щоб пройти цей період, «Укрзалізниця» побудує розподілену генерацію електроенергії. Про це повідомили в пресслужбі «Укрзалізниці».

Наразі УЗ відчуває суттєвий дефіцит електричної енергії. Запроваджені ліміти на споживання електроенергії лише на 75% покривають реальні потреби товариства для забезпечення перевізного процесу та поточної господарської діяльності.

«За наявними прогнозами із наближенням осінньо-зимового періоду посилення дефіциту в електропостачанні може вплинути на безперебійний рух поїздів та негативно позначитися на наданні комунальних послуг для побутових споживачів, адже «Укрзалізниця» також є оператором системи розподілу електроенергії та водопостачання», — йдеться у повідомленні.