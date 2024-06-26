Найбільше — на Лашках. Що каже влада Кременчука про довготривалі відключення світла

Сьогодні, 12:25 Переглядів: 667

Жителі Кременчука скаржаться на довші відключення світла попри доведені графіки підприємством «Полтаваобленерго». Особливо населення скаржиться на тривалі відключення у мікрорайоні Лашки.

За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, споживання електроенергії в країні — нерівномірне, тому відключення можуть бути різними за часом на одній черзі. Про це він повідомив на засіданні виконавчого комітету 25 червня.

— Можливо відпадає необхідність в обмеженні споживання і раніше якийсь район підключають, а інші райони залишаються за тим же графіком, який було встановлено. У мене, наприклад, 5 черга — у нас відключення вчора (24 червня — ред.) були регулярні, — сказав Віталій Малецький.

Нагадаємо, 26 червня у Кременчуці та на Полтавщині діятимуть два графіки погодинного відключення світла.