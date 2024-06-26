Жителі Кременчука скаржаться на довші відключення світла попри доведені графіки підприємством «Полтаваобленерго». Особливо населення скаржиться на тривалі відключення у мікрорайоні Лашки.
За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, споживання електроенергії в країні — нерівномірне, тому відключення можуть бути різними за часом на одній черзі. Про це він повідомив на засіданні виконавчого комітету 25 червня.
Нагадаємо, 26 червня у Кременчуці та на Полтавщині діятимуть два графіки погодинного відключення світла.
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