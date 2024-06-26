У Кременчуцькому районі чоловік підробляв документи й отримував компенсацію за поселення переселенців
Сьогодні, 10:54
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Тепер йому загрожує штраф або до трьох років у в'язниці
Правоохоронці викрили мешканця Глобинського району у наданні недостовірних відомостей щодо поселення переселенців. Це дозволило фігуранту незаконно отримати грошову компенсацію від держави. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини 26 червня.
— Слідчі встановили, що 46-річний чоловік протягом декількох місяців 2023 року шахрайським шляхом незаконно заволодів коштами, виплаченими як компенсація за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб. Для цього фігурант подавав підроблені довідки до державних установ, — розповів Сергій Рекун, заступник начальника поліції Полтавщини.
24 червня чоловіку повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та 2 ст. 190 (шахрайство) та ч. 1 і 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, що у травні у Кременчуцькому районі засудили чоловіка за шахрайство під час поселення переселенців — він мав сплатити штраф у 38,3 тисячі гривень за незаконне заволодіння чужим майном.
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