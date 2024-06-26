У Лубенському районі згорів автомобіль

Обставини встановлюють правоохоронці
25 червня о 18.09 в селі Іванівка Новооржицької сільської громади Лубенського району сталася пожежа автомобіля. Внаслідок пожежі автомобіль згорів вщент. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
Для гасіння пожежі залучалося одне відділення Державного пожежно-рятувального поста (ДПРП) 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини (ДПРЧ).
Нагадаємо, 18 червня на Миргородщині згоріли дві автівки.
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