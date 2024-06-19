Учора на Миргородщині згоріли дві автівки
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У Лохвиці вдалося врятувати від вогню гараж і будинок
18 червня в Миргородському районі згоріли два легкові автомобілі. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
- О 16.39 на вул. Павла Посвіта у Миргороді, пожежа знищила легковий автомобіль. На місце події виїжджало одне відділення 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини (ДПРЧ).
- О 17.18 на вул. Сулицькій у Лохвиці пожежа знищила внутрішнє оздоблення автомобіля. Однак відділенню 9-ї ДПРЧ вдалося врятувати автомобіль, гараж і житловий будинок.
Нагадаємо, що 16 червня легковик згорів у селі Войниха, Лубенського району.
Автор: Руслана Горгола
Джерело фото: wsj.com
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