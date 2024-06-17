Пожежа у селі Войниха: згорів легковий автомобіль

16 червня о 18.00 в селі Войниха, Лубенського району, горів легковий автомобіль. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
Внаслідок пожежі автомобіль був повністю знищений.
Для гасіння пожежі залучалось одне відділення 18-ї Державної пожежно-рятувальної частини.
Нагадаємо, що 14 червня у селі Винники Козельщинської громади згорів легковий автомобіль Opel Astra.
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