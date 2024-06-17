Яка категорія чоловіків повинна з'явитися до ТЦК, щоб стати на військовий облік військовозобов’язаних

Сьогодні, 08:33 Переглядів: 254

У квітні цього року набрав чинності Закон України № 3127-IX, який знизив граничний вік перебування на військовому обліку призовників з 27 до 25 років. А у травні постанова Кабміну №560 визначила порядок призову громадян на військову службу по мобілізації в особливий період

У травні цього року в Україні набрала чинності постанова Кабміну № 560 від 16.05.2024 року «Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період», яка зокрема зобов’язує призовників, які досягли 25-річного віку, прибути до ТЦК та СП, щоб змінити свій статус й стати на військовий облік військовозобов’язаних.

Тобто чоловіки, які досягли 25-річного віку, мають замінити приписне посвідчення призовника на новий документ — військовий квиток, або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного (видається через нестачу бланків військових квитків — ред.).

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Перед тим, як замінити своє приписне посвідчення, громадянин має пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Медогляд для чоловіків, які досягли 25-річного віку, є обов’язковим.

Це необхідно, щоб визначити придатність особи до військової служби та взяти її на військовий облік військовозобов’язаних. Або ж виключити з військового обліку у разі визнання його ВЛК непридатним до проходження військової служби.

Зазначимо, що ВЛК встановлює ступінь придатності до військової служби, керуючись розкладом хвороб, який можна знайти у наказі № 402 Міноборони.

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2-го квітня Володимир Зеленський підписав закон № 3127-IX від 30 травня 2023 року, якій вносить зміни до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу». Він направ чинності 4 квітня 2024 року після публікації.

Зміни передбачають зниження віку перебування на військовому обліку призовників з 27 до 25 років, та перевід громадян з 25 до 27 років на військовий облік військовозобов’язаних, що дозволяє їх призов на військову службу по мобілізації.

Верховна Рада України ще 30 травня 2023 року ухвалила законопроєкт № 9281 про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників. У ньому йдеться про чоловіків, які не проходили строкову службу чи навчання на військовій кафедрі. У Міноборони, яке готувало цей законопроєкт, пояснили, що він дозволить призивати на військову службу під час мобілізації більшу кількість придатних до неї громадян — зокрема молодь з 25 років.

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Начальник служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Роман Істомін ще до підписання цього законопроєкту у березні в інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» висловив свої думки щодо пропозицій про зниження вікового обмеження для мобілізації з 27 до 25 років.

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Нагадаємо, згідно із новим законом про вдосконалення мобілізації (№ 3633-ІХ) військовозобов’язані повинні постійно мати при собі військово-облікові документи та пред’являти їх разом з документом, що посвідчує особу. А у співробітників ТЦК є право вимагати від чоловіків віком від 18 до 60 років показати свої військово-облікові документи.

У Кременчуцькому районному ТЦК та СП запрацював Call-центр, в якому можна отримати консультації з питань, що стосуються оформлення документів, військового обліку та проходження військової служби.

Кременчуцький РТЦК зараз працює 7 днів на тиждень. При цьому, цивільні працівники працюють з 8.00 до 17.00, а військовослужбовці — цілодобово. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив начальник РТЦК Мирослав Волков.