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Кременчук, Допомога військовим, Війна

Кременчуцька бригада поповнилася бойовим арсеналом FPV-дронів від гурту Kozak System

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 218

 

Також бригада проводить навчання із громадами Кременчуцького району

Поповнився бойовий арсенал FPV-дронів 117 окремої механізованої Кременчуцької бригади. Піклування про захист та оборону України – це справа не лише військових, а цілого суспільства. Гурт Kozak System та Фонд "МХП-Громаді" регулярно допомагають Збройним Силам України і цього разу передали партію FPV-дронів. Про це повідомляє пресслужба 117 окремої механізованої бригади.

«Сьогодні ми передаємо 117 окремій механізованій бригаді і 128 окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді чергову партію FPV-дронів. У нашій опіці близько 12 бригад, і найголовніше, що командири цих бригад є нашими друзями. Через це допомога є ефективною та своєчасною. Дуже важливо, щоб ми мали належну кількість концертів, щоб все, що ми задумали, реалізовувалося», - лідер гурту Kozak System Іван Леньо.

 

Також бригада підписала меморандуми про співпрацю з громадами Глобине та Градизька. У рамках реалізації меморандуму про співробітництво 117 окремої механізованої бригади з Градизькою територіальною громадою та Глобинською міською радою Кременчуцького району Полтавської області відбулися заняття військових інструкторів зі старшокласниками. Чи важкий бронежилет військового? Чи знадобляться знання з тактичної медицини у цивільному житті? Чи просто пілотувати дрон? На ці та інші питання учнів відповідали інструктори. Крім того, старшокласники мали змогу практично спробувати себе в ролі оператора безпілотного апарату, бойового медика.

 

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: 117 окрема механізована бригада
Теги: війна 117 бригада допомога
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