Кременчуцька бригада поповнилася бойовим арсеналом FPV-дронів від гурту Kozak System

Поповнився бойовий арсенал FPV-дронів 117 окремої механізованої Кременчуцької бригади. Піклування про захист та оборону України – це справа не лише військових, а цілого суспільства. Гурт Kozak System та Фонд "МХП-Громаді" регулярно допомагають Збройним Силам України і цього разу передали партію FPV-дронів. Про це повідомляє пресслужба 117 окремої механізованої бригади.
Також бригада підписала меморандуми про співпрацю з громадами Глобине та Градизька. У рамках реалізації меморандуму про співробітництво 117 окремої механізованої бригади з Градизькою територіальною громадою та Глобинською міською радою Кременчуцького району Полтавської області відбулися заняття військових інструкторів зі старшокласниками. Чи важкий бронежилет військового? Чи знадобляться знання з тактичної медицини у цивільному житті? Чи просто пілотувати дрон? На ці та інші питання учнів відповідали інструктори. Крім того, старшокласники мали змогу практично спробувати себе в ролі оператора безпілотного апарату, бойового медика.
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