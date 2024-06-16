Чоловік у військовій формі біля багатоповерхівки у Кременчуці лякав підлітків гранатою

У неділю ввечері, у дворі одного з багатоповерхівок на вулиці Героїв Маріуполя стався скандал. Чоловік у військовій формі, який не порозумівся з підлітками, вирішив налякати їх нібито гранатою.
Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли мешканці цього будинку.
На виклик приїхала поліція та працівники ДСНС. Вони з’ясували, що це була димова шашка (граната). Небезпеки для мешканців будинку немає. Щодо правопорушника застосовані заходи, передбачені законодавством.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.