Чоловік у військовій формі біля багатоповерхівки у Кременчуці лякав підлітків гранатою

Сьогодні, 22:29 Переглядів: 131

Поліціянти, які прибули за викликом, встановили, що це була димова шашка

У неділю ввечері, у дворі одного з багатоповерхівок на вулиці Героїв Маріуполя стався скандал. Чоловік у військовій формі, який не порозумівся з підлітками, вирішив налякати їх нібито гранатою.

Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли мешканці цього будинку.

На виклик приїхала поліція та працівники ДСНС. Вони з’ясували, що це була димова шашка (граната). Небезпеки для мешканців будинку немає. Щодо правопорушника застосовані заходи, передбачені законодавством.

- Це димова шашка. Ми розібралися – конфлікт залагоджений. Небезпеки для мешканців будинку немає, - повідомила нашому виданню пресофіцерка Кременчуцького райуправління Нацполіції Анна Васенко.