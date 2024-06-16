Графіки погодинних відключень електроенергії на завтра – ПАТ «Полтаваобленерго»

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Завтра будуть діяти два різних графіки погодинних відключень електроенергії з 8.00 до 24.00

ПАТ «Полтаваобленерго» звертає уваги споживачів електричної енергії, що завтра, 17 червня, будуть діяти два різних графіки погодинних відключень.

Графік з 8.00 до 11.00 можна подивитися ТУТ

З 11.00 до 22.00 можна подивитися ТУТ

А з 22.00 до 23.59 можна подивитися ТУТ

Перелік адрес, за якими відключають електроенергію дивиться за цим посиланням.

Нагадаємо, де завтра у Кременчуці не буде світла через ремонти електромереж - перелік адрес.



