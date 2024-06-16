Де у Кременчуці не буде світла у понеділок, 17 червня: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи та технічне обслуговування електромереж

У понеділок, 17 червня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання — енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи, роботи з технічного обслуговування електромереж та приєднання до електричних мереж системи розподілу. Про це повідомляє АТ «Полтаваобленерго». З 6.00 до 18.00 вул. Гоголя, 1,3; пров. Дмитра Тьомкіна, 1,2,4; вул. Троїцька, 2,4. З 8.00 до 17.00 вул. А.Ізюмова, 23-46; пр. А.Ізюмова, 19-25; вул. В.Симоненка, 1-56; вул. Газопровідна, 4-30; туп. Газопровідний, 1-11; вул. Ракетна, 9; вул. Ігоря Сікорського, 1-41; вул. Кропивницького, 1-66/2; пров. Кропивницького, 1-14; туп. Глобинський, 16-41А, Данила Апостола, 1/25-12; вул. Хімічна, 1/2. вул. Новомиргородська, 2,6; вул. Вадима Кришталя, 1-39. вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А; вул. Лікаря Бончука, 28,28А,30; вул. Шістдесятників, 4А-15; вул. Правобережна, 38А-57/2; вул. Республіканська, 89-93. вул. Бориса Чичибабіна, 48-67; вул. Размислова, 33-40; просп. Полтавський, 245-275. вул. Арсенальна, 24/24, 26/1; пров. Арсенальний, 3-16; вул. Європейська, 44А-58/20; вул. Нагірна, 1/3-30А; туп. Петра Григоренка; вул. Сержанта Мельничука, 24/36-79; пров. Уласа Самчука, 3-41; вул. Чередницька, 22-39; туп. Василя Каразіна, 3-8; пров. Веселий, 3-32; туп. Миколи Сціборського, пров. Новогеоргієвський, 14-21; пров. Ударний, 2; вул. Черниша, 17А. вул. Ігоря Сердюка, 27,31/16; вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 18; вул. Оксани Петрусенко, 18А; вул. Софіївська, 75. пров. Василя Стефаника, 30-35; вул. Дербукова, 1-26; вул. І. Піддубного, 1/3-17; вул. Кубанська, 1-18; вул. Ніни Строкатої, 1-15/7; туп. Проточний, 26-38/32; вул. Цегельна, 32-36. вул. Володимира Івасюка, 3-32/3; наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А; вул. Ливарна, 7-18; пров. Докучаєва, 11; пров. Ливарний, 2,6А,8; пров. Мирний, 28. вул. Ярмаркова, 7Б,32,42; вул. Велика Набережна, 32А-61. пров. Міклухо-Маклая, 1-16; вул. Сержанта Мельничука, 96-139. туп. 1-й Деповський, 3-8; туп. 2-й Деповський, 3-7; вул. Деповська, 1-57; вул. Запорізька, 7-12; вул. Миколи Кучми, 1-46; пров. Сковороди, 2-8; пров. Столярний, 32-57; вул. Фурштадська, 1-19/25. вул. Республіканська, 98-138; вул. Космічна р-н ринку, вул. Експресівська,47-58; пров. Караванний,1-48А; просп. Полтавський,159-187/2; вул. Размислова,4; вул. Хортицька,3-28/56; вул. В.Симоненка,90-112; вул. Г-ла Чайки,1,29; пров. Ємельяненко, 3; вул. М.Калачевського,3,5,6,9; просп. Полтавський,142-174; вул. В.Кришталя,24Б-95А. З 8.00 до 18.00 вул. Академіка Герасимовича,49,51; вул. Василя Стуса,42-64; вул. Гайдамацька,11/21-44; вул. Кавалерійська, 2-49; вул. Космонавтів,39/14-76/12А; вул. Ліщинова, 4-31; пров. Сергія Петренка, 1-33; вул. Чорноморська,15/10-66; пров. Бородінський,1-33; пров. Грузинський,3-9/20; пров. Космонавтів,1-9; пров. Олега Ольжича,1-20; пров. Пилипа Орлика,4-11А; пров. Чигиринський,2-31; пров. Чорноморський,4-17; туп. Космонавтів,1,2; туп. Пилипа Орлика,3А. З 8.00 до 19.00 вул. Проліскова, 5, 11. З 8.00 до 20.00 вул. Київська, 64-121; вул. Ярова, 1-7. просп. Полтавський, 277/2-281; вул. Горліс-Горського, 3-10. с. Мала Кохнівка, с.Потоки.

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