Де у Кременчуці не буде світла у понеділок, 17 червня: перелік адрес

У понеділок, 17 червня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання — енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи, роботи з технічного обслуговування електромереж та приєднання до електричних мереж системи розподілу. Про це повідомляє АТ «Полтаваобленерго».
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туп. Космонавтів,1,2;
туп. Пилипа Орлика,3А.
вул. Проліскова, 5, 11.
вул. Київська, 64-121;
вул. Ярова, 1-7.
просп. Полтавський, 277/2-281;
вул. Горліс-Горського, 3-10.
с. Мала Кохнівка,
с.Потоки.
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