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Де у Кременчуці не буде світла у понеділок, 17 червня: перелік адрес

Сьогодні, 17:25 Переглядів: 221

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи та технічне обслуговування електромереж

У понеділок, 17 червня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання — енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи, роботи з технічного обслуговування електромереж та приєднання до електричних мереж системи розподілу. Про це повідомляє АТ «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

вул. Гоголя, 1,3;

пров. Дмитра Тьомкіна, 1,2,4;

вул. Троїцька, 2,4.

З 8.00 до 17.00

вул. А.Ізюмова, 23-46;

пр. А.Ізюмова, 19-25;

вул. В.Симоненка, 1-56;

вул. Газопровідна, 4-30;

туп. Газопровідний, 1-11;

вул. Ракетна, 9;

вул. Ігоря Сікорського, 1-41;

вул. Кропивницького, 1-66/2;

пров. Кропивницького, 1-14;

туп. Глобинський, 16-41А, Данила Апостола, 1/25-12;

вул. Хімічна, 1/2.

вул. Новомиргородська, 2,6;

вул. Вадима Кришталя, 1-39.

вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А;

вул. Лікаря Бончука, 28,28А,30;

вул. Шістдесятників, 4А-15;

вул. Правобережна, 38А-57/2;

вул. Республіканська, 89-93.

вул. Бориса Чичибабіна, 48-67;

вул. Размислова, 33-40;

просп. Полтавський, 245-275.

вул. Арсенальна, 24/24, 26/1;

пров. Арсенальний, 3-16;

вул. Європейська, 44А-58/20;

вул. Нагірна, 1/3-30А;

туп. Петра Григоренка;

вул. Сержанта Мельничука, 24/36-79;

пров. Уласа Самчука, 3-41;

вул. Чередницька, 22-39;

туп. Василя Каразіна, 3-8;

пров. Веселий, 3-32;

туп. Миколи Сціборського,

пров. Новогеоргієвський, 14-21;

пров. Ударний, 2;

вул. Черниша, 17А.

вул. Ігоря Сердюка, 27,31/16;

вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 18;

вул. Оксани Петрусенко, 18А;

вул. Софіївська, 75.

пров. Василя Стефаника, 30-35;

вул. Дербукова, 1-26;

вул. І. Піддубного, 1/3-17;

вул. Кубанська, 1-18;

вул. Ніни Строкатої, 1-15/7;

туп. Проточний, 26-38/32;

вул. Цегельна, 32-36.

вул. Володимира Івасюка, 3-32/3;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;

вул. Ливарна, 7-18;

пров. Докучаєва, 11;

пров. Ливарний, 2,6А,8;

пров. Мирний, 28.

вул. Ярмаркова, 7Б,32,42;

вул. Велика Набережна, 32А-61.

пров. Міклухо-Маклая, 1-16;

вул. Сержанта Мельничука, 96-139.

туп. 1-й Деповський, 3-8;

туп. 2-й Деповський, 3-7;

вул. Деповська, 1-57;

вул. Запорізька, 7-12;

вул. Миколи Кучми, 1-46;

пров. Сковороди, 2-8;

пров. Столярний, 32-57;

вул. Фурштадська, 1-19/25.

вул. Республіканська, 98-138;

вул. Космічна р-н ринку,

вул. Експресівська,47-58;

пров. Караванний,1-48А;

просп. Полтавський,159-187/2;

вул. Размислова,4;

вул. Хортицька,3-28/56;

вул. В.Симоненка,90-112;

вул. Г-ла Чайки,1,29;

пров. Ємельяненко, 3;

вул. М.Калачевського,3,5,6,9;

просп. Полтавський,142-174;

вул. В.Кришталя,24Б-95А.

З 8.00 до 18.00

вул. Академіка Герасимовича,49,51;

вул. Василя Стуса,42-64;

вул. Гайдамацька,11/21-44;

вул. Кавалерійська, 2-49;

вул. Космонавтів,39/14-76/12А;

вул. Ліщинова, 4-31;

пров. Сергія Петренка, 1-33;

вул. Чорноморська,15/10-66;

пров. Бородінський,1-33;

пров. Грузинський,3-9/20;

пров. Космонавтів,1-9;

пров. Олега Ольжича,1-20;

пров. Пилипа Орлика,4-11А;

пров. Чигиринський,2-31;

пров. Чорноморський,4-17;

туп. Космонавтів,1,2;

туп. Пилипа Орлика,3А.

З 8.00 до 19.00

вул. Проліскова, 5, 11.

З 8.00 до 20.00

вул. Київська, 64-121;

вул. Ярова, 1-7.

просп. Полтавський, 277/2-281;

вул. Горліс-Горського, 3-10.

с. Мала Кохнівка,

с.Потоки.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії планові відключення відключення світла
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