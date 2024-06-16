«Дякую, що захищаєш родину та Україну». Діти привітали татусів-військових з Днем батька

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 255

Сьогодні, 16 червня, в Україні відзначають День батька. У часи російсько-української війни День батька набуло нових сенсів, адже війна розділила сімʼї та показала важливість батьківської підтримки в цей час.

Діти військових 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади привітали своїх татусів з Днем батька. Сини та доньки подякували за захист й те, що вони роблять для родини та країни.