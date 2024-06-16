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«Дякую, що захищаєш родину та Україну». Діти привітали татусів-військових з Днем батька

Сьогодні, 17:03 Переглядів: 255

 

Сьогодні, 16 червня, в Україні відзначають День батька. У часи російсько-української війни День батька набуло нових сенсів, адже війна розділила сімʼї та показала важливість батьківської підтримки в цей час.

Діти військових 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади привітали своїх татусів з Днем батька. Сини та доньки подякували за захист й те, що вони роблять для родини та країни.

- Багато батьків були вимушені залишити свої родини, щоб піти захищати Україну. Вони зробили це заради своїх дітей, їх права жити в мирній, вільній та незалежній державі. Для того, щоб життя малечі стало кращим й вони більше ніколи не бачили жахіть війни! Наші татусі-військовослужбовці є уособленням безпеки, спокою та добробуту.

Вітаємо татусів з Днем батька! Ваша служба – це подвиг, а любов до дітей – незмінна опора. Бажаємо міцного здоров’я, сил і багато щасливих моментів поруч з рідними та коханими, - йдеться у повідомленні.

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Автор: Альона Душенко Джерело фото: Сергій Брильов Джерело відео: 107 реактивна артилерійська Кременчуцька бригада
Теги: війна військові 107 бригада
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