«Дякую, що захищаєш родину та Україну». Діти привітали татусів-військових з Днем батька

Сьогодні, 16 червня, в Україні відзначають День батька. У часи російсько-української війни День батька набуло нових сенсів, адже війна розділила сімʼї та показала важливість батьківської підтримки в цей час.
Діти військових 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади привітали своїх татусів з Днем батька. Сини та доньки подякували за захист й те, що вони роблять для родини та країни.
- Багато батьків були вимушені залишити свої родини, щоб піти захищати Україну. Вони зробили це заради своїх дітей, їх права жити в мирній, вільній та незалежній державі. Для того, щоб життя малечі стало кращим й вони більше ніколи не бачили жахіть війни! Наші татусі-військовослужбовці є уособленням безпеки, спокою та добробуту.
Вітаємо татусів з Днем батька! Ваша служба – це подвиг, а любов до дітей – незмінна опора. Бажаємо міцного здоров’я, сил і багато щасливих моментів поруч з рідними та коханими, - йдеться у повідомленні.
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