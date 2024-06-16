У День батька Головнокомандувач ЗСУ звернувся до українських дітей із закликом привітати своїх батьків

Сьогодні, 16:44 Переглядів: 124

Щороку у третю неділю червня в Україні відзначається День батька

Після початку повномасштабної агресії свято День батька набуло особливого значення, бо тисячі українських татів вирушили на фронт і у ці хвилини святкового дня дають відсіч російським окупантам.

Про це написав Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

— Все своє доросле життя я військовослужбовець і чудово знаю, що таке військовий обов’язок і наказ, я знаю, що таке довго не бачити родину, — зазначив він.

Генерал-полковник Олександр Сирський побажав у цих складних умовах відчувати радість батьківства і зберігати чудовий дар батьківства — народжувати й виховувати у любові своїх дітей.

Головнокомандувач ЗСУ закликав українських захисників і захисниць знайдіть сьогодні час і можливість зателефонувати до свого тата.

— Подякуйте йому за ваше виховання. Знаю, що багато батьків воюють пліч-о-пліч зі своїми синами! Бережіть одне одного! — додавав він.

Також Олександр Сирський звернувся до українських дітей, аби вони молилися за своїх батьків, які зараз на фронті.

— Зателефонуйте сьогодні татові, скажіть йому, як ви його любите і подякуйте, що він захищає вас і нас усіх! Окупанти з росії залишили сиротами тисячі українських дітей. Сльози українських сиріт впадуть на голови російських вбивць нашими ракетами та снарядами. Вічна пам’ять і вічна слава кожному воїну, який поклав життя за Україну! — закликав Головнокомандувач ЗСУ.

Він додав, що боротьба за свободу і незалежність триває.

— Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! — зазначив Олександр Сирський.

День батька в Україні: якого числа вітати татусів та коли встановили це свято