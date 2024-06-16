У День батька Головнокомандувач ЗСУ звернувся до українських дітей із закликом привітати своїх батьків

Після початку повномасштабної агресії свято День батька набуло особливого значення, бо тисячі українських татів вирушили на фронт і у ці хвилини святкового дня дають відсіч російським окупантам.
Про це написав Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський.
Генерал-полковник Олександр Сирський побажав у цих складних умовах відчувати радість батьківства і зберігати чудовий дар батьківства — народжувати й виховувати у любові своїх дітей.
Головнокомандувач ЗСУ закликав українських захисників і захисниць знайдіть сьогодні час і можливість зателефонувати до свого тата.
Також Олександр Сирський звернувся до українських дітей, аби вони молилися за своїх батьків, які зараз на фронті.
Він додав, що боротьба за свободу і незалежність триває.
День батька в Україні: якого числа вітати татусів та коли встановили це свято
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