Учасники Ігор Нескорених 2024 з Полтавщини розповіли про змагання та що вони їм дали

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Коли воля сильніша за тіло, а саме під таким гаслом проводилися Ігри Нескорених 2024, люди здатні на дива. Цей захід став святом спорту для ветеранів війни

З 30 травня по 2 червня у Києві проходили національні змагання з адаптивних видів спорту серед поранених військовослужбовців та ветеранів війни — Ігри Нескорених. Цьогоріч у них взяла участь рекордна кількість учасників — 329 військовослужбовців та ветеранів й ветеранок з усієї України, які отримали травми, поранення чи захворіння, під час виконання службових обов’язків у зоні ведення бойових дій. Серед них було 15 ветеранів на візках та понад сотні з ампутованими кінцівками.

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Усі учасники змагань продемонстрували справжню нескореність духу та довели, що їхня воля сильніша за тіло. Саме під таким гаслом проводилися ці змагання. Вони стали прикладом того, що жодна травма чи поранення не може зламати сили духу та волі до перемоги.

Майже половина учасників, попри стан здоров’я, й зараз захищають Україну. Більшість учасників цьогорічних змагань брали участь в Іграх Нескорених вперше. Наймолодшому ветерану трохи більш як 20 років, а найстаршому — 69!

Саме з національних змагань починається відбір команди на міжнародний захід з адаптивних видів спорту Invictus Games Vancouver Whistler 2025 (Ігри Нескорених у Ванкувері), які пройдуть у лютому 2025 року.

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Протягом червня на ці змагання відберуть 35 ветеранів та військовослужбовців, які представлятимуть Україну на Іграх Нескорених у Канаді.

На відбіркових змаганнях Ігор Нескорених змагалися з 9 видів адаптивного спорту: легкої атлетики (біг, штовхання ядра, метання диска), велоспорту, плавання, волейболу сидячи, баскетболу на кріслах колісних, пауерліфтингу, веслуванню на тренажерах, стрільби з лука, настільного тенісу.

Організатори змагань не поділяли учасників на переможців та призерів. Кожен з них отримав медаль, як символ того, що здобув свою особисту перемогу.

Як проходили ці змагання «Кременчуцький Телеграф» детально розповідав минулого тижня у відео та фоторепортажах. Як можна бігти, плисти, грати у теніс, баскетбол, волейбол, віджимати штангу та стріляти з лука маючи такі поранення можна зрозуміти лише передивившись ці відеоролики та фотогалереї.

Ветерани представляли кожну область України. З Полтавщини було троє військовослужбовців та десятеро ветеранів. У двох з них «Кременчуцький Телеграф» взяв інтерв’ю.

Олександр Краснович, учасник Ігор Нескорених 2024, 60-річний ветеран російсько-української війни з Полтави.

— Я ветеран російсько-української війни й зараз беру участь в Іграх Нескорених, які проходять в Києві. Як колишній спортсмен вважаю, що після отримання поранення, контузії, найкращий спосіб відновлення та реабілітації — це продовжувати займатися спортом, шукати однодумців та активно проводити свій час, — зазначив ветеран війни.

Він розповів, що у лютому разом з однодумцями у Полтаві створив профспілку захисників України, ветеранів та спортсменів та громадську організацію «Полтавщина непоборна». Метою цих організацій є залучення військових, ветеранів війни, сімей поранених та загиблих воїнів до спорту, а також надання їм допомоги у професійній та психологічній адаптації.

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— Ми вважаємо, що залучення до занять спортом, до фізичної культури — це кращий механізм адаптування до цивільного життя після повернення з війни, — пояснив Олександр Краснович.

За його словами, минулого року від Полтавщини на Іграх Нескорених було лише 3 ветерани, а цього разу приїхала команда понад 10 ветеранів.

— І виступили ми непогано. У багатьох видах спорту навіть здобули призові місця, — зазначив ветеран.

Він розповів, що створення у Полтаві ветеранських організацій було ініціативою самих ветеранів — так, як це і має бути. Бо лише вони знають краще, що їм потрібно, як їм треба реабілітуватися та жити далі.

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— У Полтаві ми вже поставили цю роботу непогано — є соціальні години фітнесу та басейну для ветеранів та членів сімей на базі спортивного комплексу «Акварена». Плануємо там проводити постійні тренування та змагання для членів обласної команди, яка буде створена найближчим часом, — додав Олександр Краснович.

Він пояснив, що у Полтаві усім ветеранам війни тричі на тиждень надали години для безоплатного відвідування басейну та спортивного комплексу.

— Це зробила міська влада разом з управлінням молоді і спорту Полтавської ОВА за нашою ініціативою. Ветеранам створені такі можливості для заняття спортом. А наприкінці червня у Полтаві пройдуть Всеукраїнські змагання ветеранів, у яких візьме участь і наша команда. Тому запрошую усіх військових, ветеранів, членів сім'ї залучатися до спорту, — закликав Олександр Краснович.

Він розповів, що на Іграх Нескорених 2024 особисто брав участь у метанні диска, баскетболі на колісних візках та веслуванні на тренажері.

— Найкращий результат у мене — 3-4 місце у метанні диска. У нашій команді є ветерани, які зайняли друге місце у штовханні ядра, а також увійшли у вісімку кращих у волейболі сидячи та баскетболі на візках. Це непогано для такого масштабу, де зібралося близько 400 учасників змагань зі всієї України. Для такої маленької команди, яка вперше виступила на цих змаганнях, це добрий результат, — резюмував ветеран.

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Олександр Краснович розповів, що на початку повномасштабної війни добровільно прийшов до ТЦК і спочатку був мобілізований до роти охорони Полтавського РТЦК, а невдовзі був направлений для проходження служби у 72 окрему механізовану бригаду імені Чорних Запорожців.

— Перший бойовий досвід я отримав біля Горлівки. Потім був Покровськ, Старомайорське, Соледар, Бахмут. І після цього закінчив свою службу під Вугледаром. Демобілізувався, отримавши захворювання та поранення. Ну і за віком. На даний час підтримую зв’язок зі своїми побратимами, — розповів ветеран.

На питання, а скільки йому років, він відповів, що виповнилося 60!

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Артем Погорілий, учасник Ігор Нескорених 2024, ветеран з інвалідністю внаслідок російсько-української війни з Полтави.

Артем Погорілий розповів, що в Іграх Нескорених участь бере вперше, але перед цим минулого року брав участь у відборі на United States Air Force Trials 2024 у США.

— Пройшов відбір, брав участь у цих змаганнях у складі команди з 30 ветеранів. Та й постійно намагаюся брати участь у ветеранських змаганнях, - розповів Артем Погорілий.

Відповідаючи на питання, як потрапив на війну, де воював та де отримав поранення, він зазначив, що на війну пішов добровольцем у перший день повномасштабного вторгнення — 24 лютого 2022 року. До того дня досвіду військової служби не мав.

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— Спочатку проходив службу в роті охорони при Полтавському військкоматі, а потім з нашої роти сформували окремий стрілецький батальйон. І там я проходив службу. Воювати довелося у Чернігівській області, а потім на сході в України. Поранення отримав на Бахмутському напрямку при обороні селища Курдюк, — розповів Артем Погорілий.

Він зауважив, що на Ігри Нескорених приїхав перш за все за позитивними емоціями — щоб побачитися й зустрітися зі своїми знайомими, з якими брав участь у попередніх змаганнях. А також підтримати нових ветеранів, які долучилися до адаптивного спорту.

— Ігри Нескорених дають натхнення для розвитку адаптивних видів спорту, для його популяризації серед ветеранів… І звичайно ж, ми отримуємо позитивні емоції, перебуваючи серед своїх побратимів та однодумців, — сказав ветеран війни.

Він зазначив, що з Полтавської області на змагання приїхали понад 10 ветеранів з чотирьох населених пунктів — з Кременчука, Полтави, Машівського та Новосанжарського районів.

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Артем Погорілий також розповів, що у Полтаві з боку влади підтримується ветеранський спорт.

— Влада нам йде на зустріч — надає приміщення, локації для зайняття спортом, але трішки важко із залученням самих ветеранів. Тому, що мало хто себе бачить у спорті… Той, хто ще знаходиться в госпіталі, думає не про те, а ті, хто вже пройшов реабілітацію, більше займаються своїми справами, або десь поринають у себе, і дуже важко їх витягнути. А такі змагання, які я вважаю святом спорту і побратимства, допомагають залучати ветеранів до цієї гарної справи, — зазначив Артем Погорілий.

Він додав, що на Іграх Нескорених 2024 брав участь у змаганнях з настільного тенісу, у баскетболі на візках, у плаванні та у волейболі сидячі.

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На питання коли саме він отримав поранення та як і чим держава допомогла у лікуванні та протезуванні, Артем Погорілий відповів, що був поранений у жовтні 2022-го року.

— Щодо компенсації за поранення та протезування, то у мене все пройшло добре, без проблем. Все отримав… Але знаю, що багато побратимів стикаються з бюрократичними проблемами. Держава нібито і дає, але все це важко добитися. Особисто в мене це пройшло більш-менш нормально, — розповів ветеран з інвалідністю внаслідок війни.

До речі, до 12.00 3-го червня на вимогу організаторів Ігор Нескорених діяв режим повної «інформаційної тиші» щодо розповсюдження будь-якої інформації стосовно ходу та місця проведення змагань. Саме тому, наші репортажі виходять вже після закінчення Ігор Нескорених.