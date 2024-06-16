Учасники Ігор Нескорених 2024 з Полтавщини розповіли про змагання та що вони їм дали

Коли воля сильніша за тіло, а саме під таким гаслом проводилися Ігри Нескорених 2024, люди здатні на дива. Цей захід став святом спорту для ветеранів війни
З 30 травня по 2 червня у Києві проходили національні змагання з адаптивних видів спорту серед поранених військовослужбовців та ветеранів війни — Ігри Нескорених. Цьогоріч у них взяла участь рекордна кількість учасників — 329 військовослужбовців та ветеранів й ветеранок з усієї України, які отримали травми, поранення чи захворіння, під час виконання службових обов’язків у зоні ведення бойових дій. Серед них було 15 ветеранів на візках та понад сотні з ампутованими кінцівками.
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Усі учасники змагань продемонстрували справжню нескореність духу та довели, що їхня воля сильніша за тіло. Саме під таким гаслом проводилися ці змагання. Вони стали прикладом того, що жодна травма чи поранення не може зламати сили духу та волі до перемоги.
Майже половина учасників, попри стан здоров’я, й зараз захищають Україну. Більшість учасників цьогорічних змагань брали участь в Іграх Нескорених вперше. Наймолодшому ветерану трохи більш як 20 років, а найстаршому — 69!
Саме з національних змагань починається відбір команди на міжнародний захід з адаптивних видів спорту Invictus Games Vancouver Whistler 2025 (Ігри Нескорених у Ванкувері), які пройдуть у лютому 2025 року.
Кременчужанин Євгеній Кірейонок на Іграх Нескорених виборов срібло в естафеті з плавання
Протягом червня на ці змагання відберуть 35 ветеранів та військовослужбовців, які представлятимуть Україну на Іграх Нескорених у Канаді.
На відбіркових змаганнях Ігор Нескорених змагалися з 9 видів адаптивного спорту: легкої атлетики (біг, штовхання ядра, метання диска), велоспорту, плавання, волейболу сидячи, баскетболу на кріслах колісних, пауерліфтингу, веслуванню на тренажерах, стрільби з лука, настільного тенісу.
Організатори змагань не поділяли учасників на переможців та призерів. Кожен з них отримав медаль, як символ того, що здобув свою особисту перемогу.
Як проходили ці змагання «Кременчуцький Телеграф» детально розповідав минулого тижня у відео та фоторепортажах. Як можна бігти, плисти, грати у теніс, баскетбол, волейбол, віджимати штангу та стріляти з лука маючи такі поранення можна зрозуміти лише передивившись ці відеоролики та фотогалереї.
Ветерани представляли кожну область України. З Полтавщини було троє військовослужбовців та десятеро ветеранів. У двох з них «Кременчуцький Телеграф» взяв інтерв’ю.
Він розповів, що у лютому разом з однодумцями у Полтаві створив профспілку захисників України, ветеранів та спортсменів та громадську організацію «Полтавщина непоборна». Метою цих організацій є залучення військових, ветеранів війни, сімей поранених та загиблих воїнів до спорту, а також надання їм допомоги у професійній та психологічній адаптації.
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За його словами, минулого року від Полтавщини на Іграх Нескорених було лише 3 ветерани, а цього разу приїхала команда понад 10 ветеранів.
Він розповів, що створення у Полтаві ветеранських організацій було ініціативою самих ветеранів — так, як це і має бути. Бо лише вони знають краще, що їм потрібно, як їм треба реабілітуватися та жити далі.
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Він пояснив, що у Полтаві усім ветеранам війни тричі на тиждень надали години для безоплатного відвідування басейну та спортивного комплексу.
Він розповів, що на Іграх Нескорених 2024 особисто брав участь у метанні диска, баскетболі на колісних візках та веслуванні на тренажері.
— Найкращий результат у мене — 3-4 місце у метанні диска. У нашій команді є ветерани, які зайняли друге місце у штовханні ядра, а також увійшли у вісімку кращих у волейболі сидячи та баскетболі на візках. Це непогано для такого масштабу, де зібралося близько 400 учасників змагань зі всієї України. Для такої маленької команди, яка вперше виступила на цих змаганнях, це добрий результат, — резюмував ветеран.
Веслування на Іграх Нескорених: змагалися ветерани війни, зокрема й з ампутаціями кінцівок
Олександр Краснович розповів, що на початку повномасштабної війни добровільно прийшов до ТЦК і спочатку був мобілізований до роти охорони Полтавського РТЦК, а невдовзі був направлений для проходження служби у 72 окрему механізовану бригаду імені Чорних Запорожців.
На питання, а скільки йому років, він відповів, що виповнилося 60!
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Артем Погорілий розповів, що в Іграх Нескорених участь бере вперше, але перед цим минулого року брав участь у відборі на United States Air Force Trials 2024 у США.
Відповідаючи на питання, як потрапив на війну, де воював та де отримав поранення, він зазначив, що на війну пішов добровольцем у перший день повномасштабного вторгнення — 24 лютого 2022 року. До того дня досвіду військової служби не мав.
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Він зауважив, що на Ігри Нескорених приїхав перш за все за позитивними емоціями — щоб побачитися й зустрітися зі своїми знайомими, з якими брав участь у попередніх змаганнях. А також підтримати нових ветеранів, які долучилися до адаптивного спорту.
Він зазначив, що з Полтавської області на змагання приїхали понад 10 ветеранів з чотирьох населених пунктів — з Кременчука, Полтави, Машівського та Новосанжарського районів.
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Артем Погорілий також розповів, що у Полтаві з боку влади підтримується ветеранський спорт.
Він додав, що на Іграх Нескорених 2024 брав участь у змаганнях з настільного тенісу, у баскетболі на візках, у плаванні та у волейболі сидячі.
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На питання коли саме він отримав поранення та як і чим держава допомогла у лікуванні та протезуванні, Артем Погорілий відповів, що був поранений у жовтні 2022-го року.
До речі, до 12.00 3-го червня на вимогу організаторів Ігор Нескорених діяв режим повної «інформаційної тиші» щодо розповсюдження будь-якої інформації стосовно ходу та місця проведення змагань. Саме тому, наші репортажі виходять вже після закінчення Ігор Нескорених.
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