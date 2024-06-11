Плавання на Іграх Нескорених: змагалися навіть ті ветерани, які втратили на війні кінцівки

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 81

Коли воля сильніша за тіло, а саме під таким гаслом проводилися Ігри Нескорених 2024, люди здатні на дива

Плавання є не тільки олімпійським видом спорту, а й найкращим способом реабілітації поранених та хворих військовослужбовців й ветеранів війни. На відбіркових Іграх Нескорених 2024 пливли майже всі учасники змагань. Навіть ті, хто втратив на російсько-українській війні кінцівки. І навіть обидві ноги.

Змагалися у запливі на 50 та 100 метрів брасом, вільним стилем та на спині.

Як можна плисти та вигравати запливи з такими пораненнями можна зрозуміти після перегляду відеоролика та фотогалереї у цій статті.

З 30 травня по 2 червня у Києві проходили національні змагання з адаптивних видів спорту серед поранених військовослужбовців та ветеранів війни — Ігри Нескорених. Цьогоріч у них взяла участь рекордна кількість учасників — 329 військовослужбовців та ветеранів й ветеранок з усієї України, які отримали травми, поранення чи захворіння, під час виконання службових обов’язків у зоні бойових дій.

«Воля сильніша за тіло»: у Києві пройшли Національні Ігри Нескорених, на яких змагалися 13 ветеранів з Полтавщини

Усі учасники змагань продемонстрували справжню нескореність духу та довели, що їхня воля сильніша за тіло. Саме під таким гаслом проводилися ці змагання. Вони є прикладом того, що жодна травма чи поранення не може зламати сили духу та волі до перемоги.

Майже половина учасників, попри стан здоров’я, й зараз захищають Україну. Більшість учасників цьогорічних змагань брали участь в Іграх Нескорених вперше. Наймолодшому ветерану трохи більш як 20 років, а найстаршому — 69!

Олексій Баландін

Саме стільки років виповнилося найстаршому учаснику Ігор Нескорених 2024 Олексію Баландіну, який не тільки сам брав участь у запливах, а і як тренер з плавання допомагає своїм побратимам у підготовці з цього виду спорту. Він вважає, що плавання є найефективнішим способом фізичної реабілітації поранених та травмованих військовослужбовців.

Чи можна грати у настільний теніс, втративши на війні руки — на Іграх Нескорених ветерани довели, що можуть все

Привітати учасників Ігор Нескорених у басейні зайшов міський голова міста Бровари, де проводилися змагання, Ігор Сапожко.

Веслування на Іграх Нескорених: змагалися ветерани війни, зокрема й з ампутаціями кінцівок

Саме з національних змагань починається відбір команди на міжнародний захід з адаптивних видів спорту Invictus Games Vancouver Whistler 2025 (Ігри Нескорених у Ванкувері), які пройдуть у лютому 2025 року.

Протягом червня на ці змагання відберуть 35 ветеранів та військовослужбовців, які представлятимуть Україну на Іграх Нескорених у Канаді.

Стрільба з лука на Іграх Нескорених: ветерани з однією рукою влучали стрілами у мішень

Ветерани представляли кожну область України. З Полтавщини було троє військовослужбовців та десятеро ветеранів.

На відбіркових змаганнях Ігор Нескорених змагалися у 9 видах адаптивного спорту: легкої атлетики (біг, штовхання ядра, метання диска), велоспорту, плавання, волейболу сидячи, баскетболу на кріслах колісних, пауерліфтингу, веслуванню на тренажерах, стрільби з лука, настільного тенісу. У більшості змагань учасників ділили на категорії залежно від стану їхнього здоров’я та особливостей виду спорту.

Пауерліфтинг на Іграх Нескорених: штангу підіймали навіть ті ветерани, які на війні втратили ноги

Як проходили ці змагання «Кременчуцький Телеграф» розповідав минулого тижня і продовжує розповідати у відео та фоторепортажах.

Варто зазначити, що попри різні умови тренувань, можливості підготовки та інші обставини, кожен з учасників гідно та самовіддано пройшов через всі випробування Ігор Нескорених. Саме тому організатори змагань не поділяли учасників на переможців та призерів. Кожен отримав медаль, як символ того, що кожен здобув свою особисту перемогу.

Серед учасників Ігор Нескорених було 15 ветеранів на візках та понад сотні з ампутованими кінцівками. Проте, усі вони відчайдушно боролися за перемогу.

Коли воля сильніша за тіло — на Іграх Нескорених 2024 ветерани бігли дистанцію навіть без ніг

До речі, до 12.00 3-го червня на вимогу організаторів Ігор Нескорених діяв режим повної «інформаційної тиші» щодо розповсюдження будь-якої інформації стосовно ходу та місця проведення змагань. Саме тому, наші репортажі виходять вже після закінчення Ігор Нескорених.