Пауерліфтинг на Іграх Нескорених: штангу піднімали навіть ті, хто на війні втратив ноги

Сьогодні, 20:05 Переглядів: 117

Коли воля сильніша за тіло, а саме під таким гаслом проводилися Ігри Нескорених 2024, можливо все

Класичний пауерліфтинг — це силовий вид триборства, в якому спортсмен виконує три вправи: присідання зі штангою на плечах, жим штанги лежачи на горизонтальній лаві та тяга штанги. На Іграх Нескорених обмежилися лише жимом штанги лежачи. Чому так стане зрозуміло після перегляду відеоролика та фотогалереї.

З 30 травня по 2 червня у Києві проходили національні змагання з адаптивних видів спорту серед поранених військовослужбовців та ветеранів війни — Ігри Нескорених. Цьогоріч у них взяла участь рекордна кількість учасників — 329 військовослужбовців та ветеранів й ветеранок з усієї України, які отримали травми, поранення чи захворіння, під час виконання службових обов’язків у зоні бойових дій.

Усі учасники змагань продемонстрували справжню нескореність духу та довели, що їхня воля сильніша за тіло. Саме під таким гаслом проводилися ці змагання. Вони є прикладом того, що жодна травма чи поранення не може зламати сили духу та волі до перемоги.

Майже половина учасників, попри свій стан здоров’я, й зараз захищають Україну. Більшість учасників цьогорічних змагань брали участь в Іграх Нескорених вперше. Наймолодшому ветерану виповнилося 20 років, а найстаршому — 68!

Саме з національних змагань починається відбір команди на міжнародний захід з адаптивних видів спорту Invictus Games Vancouver Whistler 2025 (Ігри Нескорених у Ванкувері), які пройдуть у лютому 2025 року.

Протягом червня на ці змагання відберуть 35 ветеранів та військовослужбовців, які представлятимуть Україну на Іграх Нескорених у Канаді.

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Ветерани представляли кожну область України. З Полтавщини було троє військовослужбовців та десятеро ветеранів.

На відбіркових змаганнях Ігор Нескорених змагалися у 9 видах адаптивного спорту:

легка атлетика (біг на 100 м, 200 м, 400 м, 1500 м, штовхання ядра, метання диска);

велоспорт (індивідуальна гонка на 5 км);

плавання (на 50 та 100 м);

волейбол сидячи;

баскетбол на кріслах колісних;

пауерліфтинг;

веслування на тренажерах;

стрільба з лука

настільний теніс.

У більшості змагань учасників ділили на категорії залежно від стану їхнього здоров’я та особливостей виду спорту.

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Як проходили ці змагання «Кременчуцький Телеграф» буде розповідати протягом цього тижня у відео та фоторепортажах.

Варто зазначити, що попри різні умови тренувань, можливості підготовки та інші обставини, кожен з учасників гідно та самовіддано пройшов через всі випробування Ігор Нескорених. Саме тому організатори змагань не поділяли учасників на переможців та призерів. Кожен отримав медаль, як символ того, що кожен здобув свою особисту перемогу.

Серед учасників Ігор Нескорених було 15 ветеранів на візках та понад сотні з ампутованими кінцівками. Проте, усі вони відчайдушно боролися за перемогу.

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До речі, до 12.00 3-го червня на вимогу організаторів Ігор Нескорених діяв режим повної «інформаційної тиші» щодо розповсюдження будь-якої інформації стосовно ходу та місця проведення змагань. Саме тому, наші репортажі виходять вже після закінчення Ігор Нескорених.